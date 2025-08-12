El acuerdo de Jumilla, abocado a los tribunales

El Gobierno ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla para revocar el polémico acuerdo plenario de PP y Vox sobre el uso de las instalaciones deportivas que, entre otras cosas, impide que se celebren ritos musulmanes, tal y como se venían realizando desde hace muchos años en el polideportivo municipal. El Ejecutivo sostiene que esta decisión infringe el ordenamiento jurídico, en particular el derecho fundamental a la libertad religiosa y el principio de neutralidad de los poderes públicos. También adolece el acuerdo, según el escrito al que ha tenido acceso La Opinión, de una falta de motivación en la restricción del uso de espacios públicos conforme a la normativa estatal.

El Consistorio jumillano dispone a partir de ahora de un plazo de un mes para revocar el acuerdo o comunicar a Delegación de Gobierno en Murcia su negativa a dicha anulación. En el segundo supuesto, la Delegación podrá impugnar la iniciativa local ante los juzgados de lo contencioso administrativo.

Según el requerimiento, presentado por la delegada del Gobierno y coordinado con los ministerios de Justicia y Política Territorial, la exclusión de toda celebración religiosa afecta única y exclusivamente a la comunidad musulmana, «puesto que no hay constancia de que otras confesiones religiosas haya celebrado actos religiosos» en instalaciones deportivas de Jumilla.

Además, en el texto de la moción se expresaba con claridad la finalidad de prohibir la celebración de festividades tradiciones religiosas de origen musulmán. El documento también se hace eco de las declaraciones posteriores a la aprobación por parte de uno de los grupos proponentes, Vox, que en su perfil oficial de la red social X publico: «Gracias a Vox se ha aprobado el primer decreto que prohíbe las ceremonias islámicas en lugares públicos de España, que ha sido y seguirá siendo tierra del pueblo cristiano». También subraya el documento que la medida adoptada en el seno del Pleno «excluye de facto a una confesión religiosa minoritaria (la musulmana), sin ofrecer alternativas razonables ni acreditar una incompatibilidad funcional».

El requerimiento precisa que la competencia del Ayuntamiento para regular los espacios municipales no le autoriza a hacerlo «prescindiendo de los límites constitucionales que le impone el respeto del derecho fundamental de libertad religiosa».

El texto concluye, que no hay duda de que el acuerdo «incurre en desviación de poder», empleando la potestad municipal para impedir las celebraciones religiosas musulmanas «de forma impropia, desviada, aunque aparentemente parece regular el uso de las instalaciones deportivas municipales, sin embargo, bajo dicha apariencia formal se encubre con toda claridad una vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa», señala el documento.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió ayer la medida: «Frente a la deriva extremista de PP-Vox, defendemos la Constitución, los derechos y la libertad religiosa. Frenaremos sus medidas ultras, como hicimos ante trabas al aborto en Castilla y León o la censura en Murcia».

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, subrayó que desde el Ejecutivo «combatirán política y jurídicamente cualquier paso hacia el autoritarismo» y aseguró que la decisión del Ayuntamiento es «arbitraria y vulnera un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución: la libertad religiosa».

También el PSOE cargó contra el Partido Popular por ‘comprar’ la ideología del partido de Santiago Abascal. «Vox manda, el PP obedece y España retrocede», señaló la portavoz socialista Montse Mínguez, quien llegó a acusar a los populares de «institucionalizar la islamofobia y el racismo» con tal de llegar al Gobierno.

En la misma línea, el secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Francisco Lucas, advirtió en sus redes sociales que su partido siempre «defenderá con firmeza los derechos de la ciudadanía y la Constitución» y velará «por la inclusión y la convivencia».

Desde el PP creen que el Gobierno sólo busca, como Vox, seguir incrementando «la confrontación y los muros» al impugnar la moción. Así lo aseguró su vicesecretario general, Juan Bravo, quien ayer seguía insistiendo en que la norma aprobada «no veta absolutamente nada ni a nadie».

Además, según el dirigente popular, la moción «no tiene efectos jurídicos, como han señalado los letrados», con lo que «es evidente» que el Ejecutivo lo que busca es «simplemente hacer ruido para sacar un beneficio», insistiendo en que hay dos partidos (PSOE y Vox) que lo que quieren es «poner esos muros más altos y polarizar al conjunto de los españoles: A nosotros ahí no nos van a encontrar nunca».

Sobre la posibilidad de que el PP acuerde iniciativas similares a la de Jumilla en otros municipios o comunidades gobernadas por ellos, insistió en que su formación ya ha demostrado que vota ‘no’ en todo aquello que pretenda romper la convivencia: «Repito, nosotros no vamos a estar en nada que sea un muro, vamos a estar en todo aquello que genera puentes».

Por su parte, el presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, advirtió que el requerimiento responde únicamente a una estrategia de un «gobierno mafioso, que trata de tapar sus escándalos con una polémica que no es tal».

Antelo atribuyó la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez a un intento de crear una «polémica que no existe, que es sentido común», e insistió en su defensa de la «cultura española, que es la cultura de la cristiandad».

Quien sí celebró la medida emprendida por el Gobierno de Pedro Sánchez fue el coordinador de la Comisión Islámica de la Región de Murcia, Walid Habbal, que la calificó de «buena noticia». Tras asegurar que confía en que este proceso para la anulación del acuerdo salga adelante (por lo administrativo o por lo judicial), el representante de los musulmanes de la Región destacó que de haberse aplicado el cambio en la ordenanza reguladora del uso del polideportivo, «se hubiera dado un paso atrás importantísimo, se habría retrocedido al menos 40 años».

Por su parte, Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, indicó que el Ejecutivo socialista «hace bien impugnando este acuerdo para revertir una decisión contra la libertad religiosa», una medida que podría en su opinión «abrir una espiral muy peligrosa en un país que es aconfesional pero en el que se respeta la libertad de culto», recordó.

Esta Redacción trató ayer, sin éxito, de contactar con la alcaldesa de Jumilla, Seve González, para saber si acatará la solicitud del Gobierno de anular el acuerdo plenario, o si por el contrario, todo se encaminará a la vía judicial. Tanto la alcaldesa como su equipo de Gobierno eludieron pronunciarse sobre el asunto durante toda la jornada.