Vivienda
El 85% de los menores de 30 años de la Región no se pueden emancipar: el peor dato desde que hay registros
UGT lamenta la inacción de los ayuntamientos y del Ejecutivo regional: “Llevamos décadas sin construir viviendas públicas para ofrecer alquiler a precios justos"
Solo el 15% de los menores de 30 años se han emancipado en la Región de Murcia. Así se desprende del último informe del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud de España, con datos a 31 de diciembre de 2024. UGT denuncia que la tasa de jóvenes emancipados se sitúa en los niveles más bajos desde que hay registros y culpa de esta situación a los bajos salarios y, sobre todo, a la especulación con la vivienda.
En la Región, según este informe, hay un 25% de jóvenes con contratos a tiempo parcial, lo cual provoca que la media anual de sus ingresos se sitúe por debajo de los 15.000 euros, por lo que un joven tendría que dedicar, al menos, la mitad de su salario para poder emanciparse en las zonas más rurales de la Región donde aún se alquilan viviendas por 500 y 600 euros al mes. Pero en las principales ciudades, que es donde más jóvenes estudian y trabajan, los alquileres han subido un 100% en la última década, y un 11% en tan solo un año, por lo que un joven tendría que dedicar cerca del 80% de su salario para vivir solo en Murcia, Cartagena o Lorca, según UGT.
Miguel Lajarín, secretario de Juventud y Vivienda de UGT-RM lamenta la "inacción" de los ayuntamientos y del Gobierno regional ante esta situación: “Llevamos décadas sin construir viviendas públicas para ofrecer alquiler a precios justos. Y, además, la Comunidad no paga las ayudas del Gobierno de España ni para la compra de vivienda en localidades de menos de diez mil habitantes ni las conocidas como bono alquiler joven”, advierte Lajarín.
Por todo ello, esta fuerza sindical reclama al Gobierno regional que también aplique las leyes de vivienda, tanto la estatal como la autonómica. “Mientras no haya viviendas públicas solo podemos mejorar la tasa de emancipación si impedimos que los alquileres sigan subiendo un 10% cada año. La avaricia de los caseros es insaciable", sostiene Lajarín.
Además, desde UGT aseguran que urge que la Región declare a Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura y Alcantarilla como zonas tensionadas para bajarle los impuestos a los propietarios que bajen las rentas del alquiler y, a su vez, que los alquileres no puedan subir más de un 2 o 3 por ciento anualmente.
Por último, se insta al Ejecutivo autonómico a renovar la Estrategia para el Impulso del Empleo de Calidad, que debe dar respuesta a la precariedad del empleo juvenil y fortalecer también los servicios públicos de empleo y formación.
