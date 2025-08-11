Temen que Jumilla sea un "laboratorio del apartheid"

Los colectivos que conforman las Marchas de la Dignidad en la Región de Murcia temen que Jumilla se convierta en un ‘laboratorio del apartheid social en España’. Mediante un comunicado, han asegurado que lo sucedido en este municipio de la Región durante esta semana, al aprobarse, por parte de Vox y PP, una moción para elaborar una normativa que prohíba el uso del polideportivo municipal para celebraciones religiosas, «no es un caso aislado» sino que «responde a una estrategia de ensayo por parte de Vox para normalizar políticas de segregación», ya que este lugar es donde la comunidad musulmana del municipio realiza sus rezos colectivos del Aid al-Fitr y el Aid al-Adha dos días al año.

Así, consideran que esta moción «identifica a una minoría como problema y la excluye del uso del espacio público». Estos colectivos critican que se justifique la exclusión con argumentos «técnicos» o «neutros» y afirman que lo que se busca es «generar un precedente legal y social exportable a otros municipios».

Lo sucedido esta semana en Jumilla y los hechos ocurridos en Torre Pacheco «alimentan el discurso de odio y profundizan las fracturas sociales, en lugar de promover la convivencia», han asegurado.

Para estos colectivos «las medidas impulsadas por el PP en la Región de Murcia contra la inmigración no solo criminalizan a las personas migrantes, sino que atacan directamente su derecho a vivir con dignidad». Así, han hecho referencia al «cierre de centros de menores, la retirada de fondos a ONG que ayudan a personas en situación irregular, y la negativa a programas educativos de lengua y cultura árabe evidencian un enfoque que estigmatiza y discrimina a comunidades concretas por su origen, reforzando discursos y políticas racistas».

Por otro lado, el presidente de Vox, Santiago Abascal, criticó ayer el «silencio» de una parte de la «jerarquía eclesiástica» con el Gobierno de Pedro Sánchez por su política migratoria y de género, después de que la Conferencia Episcopal Española (CEE) pidiera respetar el derecho a la libertad religiosa en apoyo a la comunidad musulmana como respuesta a la moción aprobada en Jumilla que prohíbe usar instalaciones deportivas para otros fines.

Abascal ha asegurado, que está «perplejo y entristecido» pues, en su opinión, una parte de los obispos no se oponen a la política migratoria o el «islamismo extremista que avanza» sino que están en «silencio» ante el Gobierno de Sánchez por sus «políticas de género».

El líder de Vox también ha reprochado a los obispos que criticaran a Vox cuando propuso en Castilla y León escuchar el «latido fetal» para evitar abortos.