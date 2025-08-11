La Sareb dispone de solares para construir 2.000 pisos en la Región

La Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), también denominada como ‘banco malo’, cuenta con 255.292 metros cuadrados a su disposición para la construcción de viviendas en la Región de Murcia. Estos terrenos suponen la posibilidad de realizar hasta 2.046 nuevos pisos.

Por otro lado, son 176 los suelos finalistas vacantes que no salen al mercado. Son terrenos urbanizados con planeamiento completo listos para la construcción de viviendas, pero que aún no han sido edificados y aún se encuentran disponibles.

Estos datos, correspondientes a noviembre de 2024, han sido proporcionados por un estudio realizado para Funcas (un centro de análisis dedicado a la investigación económica y social y a su divulgación) a cargo de Ignacio Ezquiaga, profesor de la Facultad de Economía y Empresa en la Universidad de Murcia, y en el que se concluye que la Sareb acumula una enorme bolsa de suelo infrautilizado, especialmente en grandes ciudades, que se utilizan como aparcamientos informales o que directamente son inutilizados.

La Sareb es una entidad creada por el Gobierno de España en 2012,dentro del marco de rescate bancario europeo, que exigió su creación a cambio de una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros durante los años más duros de la crisis económica iniciada en 2008. Su objetivo era comprar activos dañados a bancos rescatados por precios en rebaja, gestionándolos y vendiéndolos para recuperar el dinero invertido, con la idea de evitar el colapso del sector e impulsando la recuperación del mundo inmobiliario. Su nacimiento ya contaba con fecha de caducidad, ya que en 2027 finaliza su plazo de vida.

El estudio concluye que a pesar de su actividad en los últimos trece años, la Sareb mantiene aún un stock de viviendas y de suelos en desarrollo relevante. Cifras en torno a las 400.000 viviendas potenciales, unas cuatro veces la producción de vivienda nueva española, muestran un potencial elevado para la generación de una oferta de vivienda de estructura asequible si se reorienta la gestión, las restricciones financieras se levantan o se integra la gestión con SEPES.

A nivel nacional, el total de viviendas edificables estimadas en el activo inmobiliario y colaterales de préstamos de la Sareb, la cifra asciende a 311.728. De ellas, 173.274 son suelos finalistas y sectorizados y los 138.455 restantes a suelos urbanizables sin sectorizar.

Burbuja inmobiliaria

«No hay que olvidar que todos estos activos eran, antes de explotar la gran burbuja inmobiliaria, garantía de préstamos promotor o activos de empresas promotoras embargados en procedimientos concursales, es decir, eran objeto de proyectos reales, suspendidos durante la crisis financiera por falta de liquidez y por la quiebra de sus promotores por caída del precio respecto a los niveles inasequibles de la burbuja. El efecto de la crisis en ellos fue el de interrumpir el planeamiento de desarrollo de los suelos», afirma.

En el estudio se apunta a una posibilidad para hacer que estos terrenos vuelvan al mercado a precios viables: «La clave está en generar los incentivos para que la Sareb y los demás grandes propietarios privados -fondos de capital riesgo que han venido adquiriendo préstamos y propiedades inmobiliarias entre 2010 y 2018 fundamentalmente- o públicos -como los ayuntamientos-, promotores y autoridades urbanísticas colaboren en el desarrollo del planeamiento y realicen las inversiones y saneamientos necesarios para terminar su transformación en solares finalistas, listos para conseguir licencia y financiación, y edificar.

Muchos propietarios de suelo se enfrentarán al dilema de elegir entre la parálisis que ha dominado estos últimos veinte años o reducir precios para que se finalice su desarrollo, obtengan licencia y finalmente regresen al mercado.

Viviendas sin acabar

Tres municipios de la Región de Murcia ocupan el ‘top diez’ de viviendas que han sido iniciadas y que actualmente siguen sin concluir. Murcia se encuentra en el cuarto puesto, con un total de 399. En el quinto lugar, Molina de Segura con 196. Y en el séptimo, Águilas con 181.

Por otro lado, en cuanto a la clasificación de suelos urbanizables sin sectorizar en el activo inmobiliario de la Sareb, Murcia y Molina de Segura también repiten entre los diez primeros. La capital de la Región contaría con 486 suelos de esta categoría y una superfie de 672.998 metros cuadrados. Molina de Segura, por su parte, llega hasta los 352 suelos y 1.110.450 metros cuadrados, siendo el municipio con mayor superficie de suelos urbanizables sin sectorizar del país.