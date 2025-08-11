Salud incrementa un 28% los análisis para vigilar la salmonela

La Consejería de Salud realizó 2.434 análisis durante 2024 para prevenir, vigilar y detectar la presencia de salmonela en alimentos a lo largo de todo el procesado hasta el consumo final, lo que supone un aumento superior al 28 por ciento respecto a los 1.890 efectuados en 2023, ejercicio en el que el número de controles se triplicó respecto a los 602 efectuados en 2022.

Este incremento de las muestras para la prevención y control del patógeno, llevadas a cabo por el Servicio de Seguridad Alimentaria y Zoonosis, se centró mayoritariamente en los productos del sector cárnico en mataderos y salas de despiece, en los que se realizaron 1.606 análisis para investigar la posible presencia de salmonela, de las que 106 resultaron positivas por lo que se establecieron medidas correctoras. Además, 305 fueron para investigar E. coli, de las que 15 resultaron positivas; y 185 para análisis de Campylobacter, de las que 2 resultaron positivas.

Asimismo, en el resto de establecimientos y a lo largo de toda la cadena alimentaria se examinaron durante 2024 otras 828 muestras de los alimentos con mayor riesgo de transmisión de la salmonela por consumo directo, tales como embutidos, quesos, productos de pastelería, pescados, crustáceos y moluscos, frutas y verduras, helados o ensaladilla rusa, entre otros. En este muestreo se priorizan los alimentos de mayor consumo y los más representativos de cada sector, y pese a ser los que se consumen directamente y sin tratamiento previo, tan solo se registraron 7 casos positivos durante el pasado año. También se realizaron 525 test para detectar Listeria, con un solo positivo, y 60 para investigación de E.coli, todos ellos negativos.

Contaminación cruzada

Las inspecciones en industrias y establecimientos se centran en las actividades del procesado y manipulación de los alimentos con los que cada empresa trabaja para asegurar su idoneidad, así como en la vigilancia microbiológica para completar las garantías de los productos elaborados destinados al consumidor final. La mayoría de las infecciones alimentarias debidas a este patógeno tienen como origen las contaminaciones cruzadas.