Sin miedo al paritorio

El embarazo es una etapa que las mujeres viven con muchos temores y uno de ellos es, sin duda, el momento del parto. Para reducir en la medida de lo posible el miedo habitual a cómo será el nacimiento de sus hijos, el Hospital Virgen de la Arrixaca, como principal maternidad de la Región de Murcia, ha organizado visitas guiadas para embarazadas junto a sus matronas en las que pueden conocer todos los espacios a los que podrán acceder o por los que pasarán en el momento en el que vayan a dar a luz.

Se trata de una actividad que tiene ya un importante recorrido, ya que se puso en marcha con el cambio de siglo, pero tras el parón que sufrió con la reforma del Hospital Maternal de la Arrixaca y posteriormente con la pandemia de coronavirus, se ha vuelto a retomar con más fuerza y totalmente renovada.

Así lo explica a La Opinión la supervisora de Paritorio de la Arrixaca, Ángeles Castaño, quien detalla que, en los meses que lleva funcionando, el itinerario de la visita guiada recorre cada servicio del Maternal por donde pasará la embarazada hasta ser dada de alta. Aunque son recibidas en el hall, el recorrido arranca en la Puerta de Urgencias, para dirigirse hasta la planta de gestantes, las unidades de Paritorio y planta de puerperio, pasando también por el gimnasio, donde se les muestran los métodos no farmacológicos que existen para el alivio del dolor.

Otra de las zonas incluidas en el recorrido es la cuarta planta, donde se encuentra la Unidad de Ginecología y Puerperio, donde suelen ir las mujeres a las que se les ha practicado una cesárea y donde las matronas les explican en qué consiste este ingreso y los cuidados que requiere.

Estas visitas empiezan con las matronas de Atención Primaria, que son las que ‘reclutan’ a sus embarazadas y les ofrecen esta actividad con la que conocer los paritorios de la Arrixaca y todo el entorno del Maternal.

Habitualmente se organizan cada martes en grupos reducidos, en los que se intenta que no haya más de quince personas, teniendo en cuenta que muchas de las embarazadas también van con acompañante.

En el recorrido son informadas por las matronas, auxiliares de enfermería, anestesistas, pediatras, enfermeras y ginecólogas, que se turnan para responder a las preguntas, «dudas que en ocasiones hacen que la visita se alargue durante varias horas», comenta la supervisora del Paritorio.

El objetivo de la visita siempre ha sido reducir el miedo a un lugar y a un proceso desconocido. Esto hace que las principales dudas que se plantean estén relacionadas con la interacción de la epidural en el momento del trabajo de parto, cómo se afronta el dolor con métodos farmacológicos y no farmacológicos, la capacidad de decisión de la mujer durante el proceso, qué puede pasarle al recién nacido, etc.

«Todas las cuestiones son contestadas con evidencia científica y desde la seguridad de la experiencia profesional», insisten los responsables del centro sanitario que participan en estas visitas, con las que se intentan reducir las dudas y los nervios de los futuros padres.

Ángeles Castaño afirma que desde enero de este año, cuando se retomó esta actividad en el Hospital Maternal, se ha recibido la visita de más de 200 personas en distintos grupos, aunque en estos momentos se ha hecho un paréntesis por los meses de verano.

Los impulsores de la iniciativa sostienen que los tour para la humanización de la atención obstétrica del Hospital Virgen de la Arrixaca son un trabajo coordinado entre las supervisoras del Maternal y las matronas de todos los centros de las áreas de salud que tienen el hospital del El Palmar como referencia para dar a luz.