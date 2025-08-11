Ignacio Ezquiaga: "Los jóvenes sufrirán si no se crean viviendas"

Ignacio Ezquiaga Domínguez (Madrid, 1961), economista y doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales, vivió de primera mano la crisis financiera de 2008. Fue director financiero de Cajamurcia y del BMN. Años después, muestra su visión sobre la situación actual de la Sareb y los principales problemas del sector inmobiliario.

¿A qué se debe el excedente de viviendas potenciales de Murcia? ¿Por qué tanta diferencia con otras ciudades como Barcelona o Valencia?

Tiene mucho que ver con las cajas de ahorro que acabaron cediendo sus activos inmobiliarios a la Sareb cuando fueron intervenidas por el FROB, que hizo inyecciones de capital en estos grupos, en unos casos para ver si se podían mantener vivos esos y en otros ganar tiempo para venderlos, porque no se mantenían por sí solos vivos. Entonces, eso es un grupo de entidades que es muy desigual a nivel del territorio. Por ejemplo, no estaba Caja Mediterránea, que para Alicante era muy importante. En cambio, sí estaba BMN, que era el banco al que fueron los activos de Cajamurcia. Esa es la primera razón en su origen.

¿Cree que ha habido falta de coordinación entre la Sareb y las administraciones públicas?

Bueno, no lo sé. Seguro que, como son suelos complejos, hay mucha casuística. Pero yo apunto en mi trabajo al problema del diseño estructural. El problema es que en vez de poner a la Sareb a hacer promoción se le puso solo a vender suelos y además a hacerlo de forma ordenada, pero no fue su prioridad para ellos la de promoverlos. Entonces, se han ido abandonando y cada vez valían menos.

¿Considera que el modelo de la Sareb puede replicarse en futuras crisis o debería replantearse su diseño?

Yo creo que la parte que corresponde a la Sareb, como instrumento de resolución bancaria, era la correcta y funcionó a la perfección. Digamos que se quedó con los activos y los gestionó. Pero lo que demuestra la experiencia española es que un buen instrumento de resolución como era la Sareb puede ahogar el mercado y dejarlo sin viviendas. Debería contribuir más, por lo menos. Yo calculo en mi trabajo que hay 300.000 viviendas que podrían haberse hecho en España con esos suelos.

Siendo la Región de Murcia la que más suelo público tiene, ¿hasta qué punto es importante que los ayuntamientos lo pongan a disposición de nuevas viviendas?

Mi opinión es que los ayuntamientos deberían promover suelo. Y si su tamaño es pequeño, deberían ponerse de acuerdo para hacerlo a través de la comunidad autónoma. Pero es muy importante que los ayuntamientos vean sus suelos como una fuente para hacer vivienda. Y hacerlas equilibradas, no caras.

¿Qué consecuencias podemos tener a largo plazo si no se promueve la construcción de viviendas?

Yo creo que hace muchas cosas inviables el que no se atienda la demanda de primera vivienda. En resumen, lo que hay es, sobre todo, un problema de acceso. No resolver eso es poner a España en un gran riesgo . Y las administraciones deberían tomarse eso muy en serio. Y los primeros, los ayuntamientos, que deberían estar haciendo viviendas de protección oficial, porque es una necesidad que existe. Y esto los jóvenes lo sufrirán. Y lo pagará nuestra competitividad.