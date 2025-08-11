Una de cada diez viviendas del ‘banco malo’ tiene okupas

El municipio de Murcia cuenta con 963 viviendas en el activo inmobiliario de la Sareb. Según el estudio publicado por Funcas, 111 de ellas se encuentran en un estado de ocupación irregular, aunque no hay datos acerca del desglose entre ocupantes vulnerables y no vulnerables. Gran parte del total se encuentra disponible para su venta, hasta 469. Por otro lado, son 178 las que están en alquiler de mercado o social. El número de viviendas sin completar toma de posesión jurídica es de 205.

El estudio también arroja datos sobre el número de viviendas potenciales en grandes ciudades. Murcia es, de las siete más importantes del país, la ciudad con menor porcentaje de viviendas previstas ejecutadas, con un 16.5%, por debajo del 39.4% de Madrid o el 32.2% de Zaragoza.

Sin embargo, con respecto a la cifra total de viviendas con previsión de ser construidas, a diferencia de otras ciudades como Barcelona (2.686) o Valencia (35.475), la capital murciana alcanza la cifra de 133.120, solo por detrás de Málaga, Madrid o Zaragoza. Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Vivienda, sólo se han ejecutado 21.965.

Según apunta el estudio, «el excedente de suelos está muy relacionado con los procesos abiertos, pero no cerrados, del planeamiento expansivo de la burbuja inmobiliaria, del que se derivó una oferta masiva de suelos urbanizables con un desarrollo posterior muy desigual. Nuestra opinión es que el grado de desarrollo ha tenido una gran relación con las vicisitudes de los suelos y promociones no acabadas financiados en el mismo periodo y cuya propiedad acabó cambiando de manos en la poscrisis».

En cuanto a la estructura del suelo urbanizable en el municipio de Murcia, hasta el 61% se considera como urbanizable no delimitado o sectorizado (apto para urbanizar, pero no definido en áreas o sectores específicos ni programada su urbanización de forma inmediata), mientras que otro 22% está categorizado como delimitado (apto para la expansión urbanística y específicamente delimitado dentro de sectores para su desarrollo).

El porcentaje de suelo urbano consolidado (aquel que se encuentra dentro del núcleo urbano y dispone de la infraestructura y los servicios necesarios para construir, sin requerir de transformaciones urbanísticas adicionales) tan sólo llega al 16%, siendo de las ciudades más pobladas de España, la que cuenta con un dato más pobre, lejos de otras como Málaga (58%), Madrid (58%) o Zaragoza (62%). El 1% restante pertenece a la categoría de suelo urbano no consolidado (apto para la construcción pero que no cuenta con las infraestructuras y servicios urbanísticos básicos, requiriendo obras de urbanización adicionales)

«Es la España de los descampados, esos terrenos vacantes, abandonados en plena ciudad consolidada, reconvertidos ocasionalmente en zonas de aparcamientos para vehículos o espacios con usos espurios o circunstanciales y a cuyo paisaje parece que ya nos hemos aconstumbrado», concluye el estudio.