Ninguno de los diez primeros menores migrantes trasladados desde Canarias llegará a la Región
El Gobierno central anunció a principios del mes de julio que la Comunidad murciana acogerá a 133 niños y adolescentes solicitantes de asilo
El comienzo de las derivaciones de menores solicitantes de asilo que estaban en Canarias estaba previsto para este lunes, 11 de agosto, con el traslado inicial de un grupo de diez migrantes a recursos estatales de protección internacional en la Península. Ninguno de ellos llegará a la Región de Murcia, indican fuentes de la Delegación del Gobierno en Murcia.
El Gobierno central anunció a principios del mes de julio que la Comunidad murciana acogerá a 133 niños y adolescentes solicitantes de asilo. Se trata de niños (algunos de muy corta edad) y adolescentes que llegaron a las islas en patera, sin compañía de ningún adulto familiar, y de los que ahora ha de hacerse cargo la Administración, a fin de que no estén desamparados en España.
Cabe recordar que en la Región de Murcia no hay centros específicos para albergar a menores extranjeros: lo que hay son centros de menores en sí, de españoles y foráneos juntos. Los niños y adolescentes extranjeros que llegan a la Región trasladados desde Canarias lo hacen después de una ardua travesía por mar en condiciones, en ocasiones, infrahumanas, en barcazas en las que se juegan la vida.
El Ministerio de Juventud e Infancia anunciaba el mes pasado el nuevo reparto de menores migrantes no acompañados que se hacinan en Ceuta, Melilla y Canarias. La cifra de traslados que dio entonces era de casi 4.000 (en concreto, 3.975) y a ellos hay que restar los 850 que finalmente serán de competencia estatal, los solicitantes de asilo, en dos autos dictados por el Tribunal Supremo.
El Gobierno central y el del archipiélago canario mantienen una reunión interadministrativa cada martes para trabajar en el traslado de estos menores solicitantes de asilo y lo previsto es que a partir de esta primera derivación haya dos traslados semanales de entre 15 y 20 jóvenes.
