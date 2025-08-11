Ciberestafas y robos de móvil suben y ya son los "delitos estrella" de la Región

Las ciberestafas y los robos de móviles se han convertido en los ilícitos más habituales en la Región de Murcia y «es raro el día en el que no se denuncia una de las dos cosas: de hecho, se denuncian constantemente», apuntan miembros de los Cuerpos de Seguridad destinados en la Comunidad murciana consultados por este periódico.

«La sensación que se percibe no solo es que están aumentando sino que ademas se están convirtiendo en los delitos estrella por los altos beneficios con riesgo muy bajos», detalla Juan García Montalbán, secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Murcia. Y dice ‘sensación’ porque, con los datos en la mano, «el Balance de Criminalidad de a Secretaría de Estado de Seguridad (SES) del primer trimestre arroja un descenso de los ciberdelitos», apostilla.

El responsable de AUGC en la Región comenta que «la investigación de los ciberdelitos es muy compleja, tanto para delitos muy graves como para delitos leves, y, en el ámbito de la Guardia Civil, son muy pocos los agentes que se dedican a investigarlos».

A este respecto, revela que «apenas una veintena» de profesionales en toda la Comunidad está integrados «en los llamados Equipos Arroba, habitualmente de tres componentes». Aunque los expertos del Equipo de Investigación Tecnológica y los Equipos Arroba del Instituto Armado en la Región se dejan la piel, siguen faltando medios humanos.

«Por todo ello, una vez más es necesario el aumento de guardias civiles en dichos equipos, de modo que no solo los investiguen, sino que ademas recojan las denuncias de los ciudadanos que, hasta ahora, son instruidas por las oficinas de atención al ciudadano, que carecen de la formación necesaria», detalla García Montalbán.

Desde Jupol (sindicato mayoritario en la Policía Nacional en España y en la Región), su secretario de Comunicación en Murcia, P. Moreno, confirma a este diario que «hay un repunte «exponencial de las denuncias» que recepcionan las diferentes comisarías «respecto a los diferentes tipos de estafas en Internet y del uso fraudulento de tarjetas de crédito».

Dada la situación, «desde Jupol Murcia, pedimos una mejora en la formación continua de los agentes dedicados a la investigación en este tipo de delitos, ya que, en este tipo de casos, los delincuentes suelen ir por delante en cuestiones tecnológicas», destaca Moreno.

En la misma línea, significa que «necesitamos mejores medios y mas número de agentes dedicados a estas investigaciones, por lo que urge la actualización de puestos de catálogo para no menoscabar nunca la atención al ciudadano».

Por su parte, Adrián Rodríguez, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la Región, corrobora que «determinados tipos delictivos relacionados con el robo, hurto y uso fraudulento de teléfonos móviles se están disparando en la Comunidad, especialmente en entornos urbanos y durante eventos masivos».

«Este fenómeno va acompañado de un aumento paralelo de delitos tecnológicos, como estafas mediante duplicación de SIM, accesos no autorizados a cuentas bancarias a través de móviles robados, y phishing dirigido a las víctimas tras el robo del terminal», manifiesta al respecto.

"Delitos en cadena"

Rodríguez pone el acento en que «el teléfono móvil ya no es solo un objeto de valor por su precio de mercado, sino una herramienta de acceso a datos personales, bancarios y profesionales. Por ello, cuando un delincuente se hace con un móvil, puede ejecutar múltiples delitos en cadena, afectando de forma muy grave a la privacidad y al patrimonio de las víctimas. Esto convierte este tipo de sustracciones en un problema de seguridad pública más complejo y delicado que un simple hurto».

El responsable del SUP indica que «según los últimos datos de criminalidad publicados por el Ministerio del Interior, en el primer semestre de 2025 en la Región de Murcia se ha producido un aumento del 8,6% en los hurtos (muchos de ellos vinculados a la sustracción de móviles), y un 9,1% en los robos con violencia o intimidación. Además, los delitos informáticos han vuelto a aumentar, con un 12,4% más que en el mismo periodo del año anterior, consolidando una tendencia de crecimiento constante desde 2020».

Por este motivo, el SUP coincide con el resto de organizaciones que defienden los intereses de los agentes en pedir «mayor inversión en medios humanos y técnicos, especialmente en unidades especializadas en ciberdelincuencia y grupos de seguridad ciudadana». La razón, «hacer frente a las nuevas amenazas que afectan directamente al día a día de los ciudadanos», hace hincapié.