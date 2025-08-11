¿Qué es la bola de fuego que ha cruzado la Región de Murcia?

Ya ocurrió en la noche del viernes al sábado y ha vuelto a suceder en la madrugada de este lunes. Una bola de fuego ha cruzado la Región de Murcia, tal y como se puede apreciar en las imágenes que acompañan a esta información, tomadas en Cieza sobre las 00.30 horas.

Las redes sociales comparten este impactante fenómeno observado en el cielo del Mediterráneo y muchos usuarios se preguntan de qué se trata exactamente.

Todo apunta a que estaría relacionado con las Perseidas, conocidas también como Lágrimas de San Lorenzo. Una lluvia de estrellas habitual en estas fechas del año.

Las llamadas 'estrellas fugaces' son en realidad meteoros, pequeñas partículas de polvo de distintos tamaños, algunas menores que granos de arena, que van dejando los cometas (o asteroides) a lo largo de sus órbitas alrededor del Sol. La corriente de partículas resultante (llamadas meteoroides), debido al "deshielo" producido por el calor solar, se dispersa por la órbita del cometa y es atravesada cada año por La Tierra en su órbita alrededor del Sol. Durante este encuentro, las partículas de polvo se desintegran al entrar a gran velocidad en la atmósfera terrestre, creando los conocidos trazos luminosos que reciben el nombre científico de meteoros.

Aunque las Perseidas alcanzan su pico entre este martes y el miércoles, algunos meteoros que se desprenden de los cometas han comenzado ya a atravesar la atmósfera de la Tierra en los últimos días, provocando estas bolas de fuego.

Otra hipótesis es que podría tratarse de la reentrada en la atmósfera de algún satélite o de basura espacial.

¿Por qué se les llama así?

El nombre de Perseidas, aunque en España también se las conoce como 'Lágrimas de San Lorenzo' por la festividad del santo, se debe a que la zona del cielo de donde parecen salir los meteoros por un efecto de perspectiva (radiante), se encuentra en la constelación de Perseo.

La popularidad de esta lluvia de estrellas se debe en parte a su actividad, de las más intensas, y en parte a que se produce en agosto, mes de verano en que, lejos de las luces de las ciudades, se puede disfrutar más del cielo nocturno por las cálidas temperaturas.