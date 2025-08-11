Alerta naranja y amarilla por calor extremo en la Región

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes, 11 de agosto, el aviso naranja en la Vega del Segura, donde se pueden alcanzar los 40º, y el amarillo en el Altiplano, donde se esperan 39º. Ambos avisos están establecido entre las 13.00 y las 21.00 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%.

Mapa de alerta por calor en la Región / Aemet

En concreto, para esta jornada se esperan 23 grados de temperatura mínima y 34 de máxima en Cartagena; 19 de mínima y 37 de máxima en Caravaca de la Cruz; 22 de mínima y 37 de máxima en Lorca; 20 de mínima y 39 de máxima en Yecla; y 24 de mínima y 40 de máxima en la ciudad de Murcia.

La Aemet prevé además cielos poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte de la Región, donde no se descartan tormentas aisladas a partir de la tarde.

Los vientos soplarán variables flojos tendiendo a componente sur, ocasionalmente moderados por la tarde.

Activan el protocolo contra el calor

El Ayuntamiento de Murcia ha activado el protocolo contra el calor ante la alerta naranja por temperaturas de hasta 40 grados a la sombra para este lunes, de forma que se reforzará la atención a personas en situación de calle y el Servicio Municipal de Teleasistencia incrementará la vigilancia a sus usuarios.

El ayuntamiento ha informado este lunes de que la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud ha habilitado una Red de Refugios Climáticos con unos 50 espacios, entre bibliotecas, parques, museos y otros edificios municipales del centro de la ciudad y sus pedanías, al tiempo que el servicio de parques y jardines ha activado el protocolo de seguridad ante situaciones meteorológicas adversas.

Por otra parte, ha lanzado una serie de recomendaciones a la ciudadanía para evitar alteraciones en la salud debido a las altas temperaturas, como son beber agua o líquidos con frecuencia, sin esperar a sentir sed, evitando las bebidas alcohólicas, café, té o cola y las muy azucaradas; bajar las persianas de la vivienda, evitando que el sol entre directamente en casa; hacer comidas ligeras que le ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor, evitar las actividades en el exterior en las horas más calurosas del día, y utilizar ropa ligera con calzado transpirable si hay que permanecer en el exterior.

Las personas mayores que viven solas y las personas con discapacidad deben de ser visitadas o controladas al menos una vez al día, mientras que los niños de 0 a 4 años deben beber mucho líquido, y vestir con ropa clara y ligera.