Abascal, denunciado ante la Fiscalía "por incendiar Torre Pacheco”

La Fiscalía General del Estado abrir diligencias por un presunto delito de odio contra el dirigente nacional de Vox, Santiago Abascal, tras los incidentes racistas ocurridos en Torre Pacheco el pasado mes de julio. Y Podemos recalca en un comunicado que su denuncia "es la única que señala a la dirección nacional de VOX" y que, "de confirmarse indicios, podría acabar en el Tribunal Supremo".

El secretario de Organización de Podemos Región de Murcia, Ángel Luis Hernández, ha afirmado que “por nuestra denuncia, Abascal será investigado por la Fiscalía General del Estado por incitar al odio”.

Hernández ha recordado que la formación aportó pruebas “claras y contundentes” de la estrategia de bulos y mensajes incendiarios con la que “Abascal, Antelo y otros agitadores de extrema derecha alentaron un clima de violencia y persecución contra la población migrante, especialmente magrebí, en Torre Pacheco”.

La denuncia de Podemos incluía mensajes en redes, vídeos falsos y declaraciones públicas que, según la Fiscalía, podrían ser constitutivos de un delito del artículo 510 del Código Penal. “No hablamos de hechos aislados –ha advertido Hernández–. Lo hemos visto también en Jumilla, donde PP y VOX han colaborado en alimentar discursos racistas desde las instituciones. Es una estrategia constante para generar odio y dividir a la sociedad”.

Para Podemos, estos casos confirman que la Región de Murcia “se ha convertido en el laboratorio político de la ultraderecha en España, con un PP y un López Mirasque ya no se limitan a mirar hacia otro lado, sino que participan activamente en su agenda de odio”. La formación insiste en que seguirá “denunciando y señalando a quienes, desde las instituciones o desde las redes, atenten contra la convivencia y los derechos humanos”.