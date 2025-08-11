Transformación Digital
Casi 500 mayores cursan formación en IA, redes sociales o banca virtual
La Consejería de Economía impartió en centros sociales 41 cursos en los primeros seis meses
La Comunidad acerca el proceso de transformación digital al colectivo de las personas mayores con una serie de cursos de formación en los que pueden conocer más sobre las nuevas tecnologías y avances como la inteligencia artificial, las redes sociales, la banca electrónica o el uso avanzado de los dispositivos móviles y el correo electrónico.
La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, a través de la Fundación Integra Digital, ha celebrado un total de 41 cursos de formación en los seis primeros meses de 2025 en los que han participado ya un total de 462 personas mayores.
Los cursos, que se han celebrado en 15 centros sociales de personas mayores gestionados por el IMAS, tienen como objetivo esencial mejorar las competencias digitales de este colectivo, fomentando así su autonomía, inclusión y participación activa en la sociedad digital y reduciendo la brecha digital.
El director general de Transformación Digital, Javier Martínez, señaló que estas acciones formativas «refuerzan también la autonomía personal, lo que previene el aislamiento social y mejora por tanto la calidad de vida de los participantes, además de fortalecer su capacidad para acceder a servicios digitales, realizar gestiones con seguridad y comunicarse con su entorno familiar y social».
