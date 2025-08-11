Más de 15.000 pacientes de la Región están "atrapados en listas de espera colapsadas"

En la Región de Murcia "más de 15.000 personas están atrapadas en listas de espera colapsadas", aseguran desde la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP), que, no obstante, celebran los "buenos resultados" del Área V de Salud, la correspondiente a la comarca del Altiplano. "Gracias a ello la puntuación global regional alcanza el aprobado", admite el citado colectivo en un comunicado de prensa. Desde la Consejería de Salud, por su parte, se fijan en que "la lista de espera de cirugía de la Región (96,64) está 29 días por debajo de la media nacional" y detallan que los Presupuestos, recién aprobados, "contemplan una partida exclusiva de 31,5 millones" para seguir reduciendo los tiempos.

Sin embargo, la ADSP considera que el Servicio Murciano de Salud (SMS) merece un "suspenso en transparencia y rendición de cuentas", dado que "persiste el retraso en la publicación semestral de las listas de espera", "sigue faltando conocer listas de espera con enorme impacto en la ciudadanía, como salud mental, atención primaria, fisioterapia comunitaria o unidades específicas como la del dolor, espalda, etcétera".

Según los datos que maneja la asociación, hay un total de 16.276 ciudadanos de la Región que están esperando en servicios donde la demora media duplica el tiempo que la propia Consejería fijó como. Por ejemplo: en el Rafael Méndez de Lorca, la espera para Rehabilitación es de 240 días, aunque la propia Administración considera que no ha de superar los 50.

Defensa de la Sanidad Pública revela que "con notable retraso —el 28 de julio de 2025, casi un mes después de la fecha comprometida— la Consejería de Salud de la Región de Murcia publicó los datos de listas de espera correspondientes al corte de junio".

"Aunque el número total de personas en espera (alrededor de 200.000) apenas varía respecto a junio de 2024 (-0,1%), algunos indicadores muestran un cierto empeoramiento. Más del 30% de los pacientes continúan sin cita asignada, una situación que no solo impide la planificación asistencial, sino que compromete gravemente la credibilidad de los datos oficiales, ya que no permite conocer con precisión el estado real de las esperas".

"Además, el número de personas que superan los tiempos máximos garantizados asciende ya a 86.298, más del 43% del total y casi 4.000 más que el año anterior", denuncian.

Hay 60.862 pacientes que aguardan a que se les asigne una fecha para que los vea el médico

Respecto a que más del 30% de los pacientes no están citados, subrayan desde el colectivo, en total, hay 60.862 pacientes que aguardan a que se les asigne una fecha para que los vea el médico.

"Que más del 30% de las personas en lista de espera sanitaria no estén citadas significa que, aunque están registradas como pacientes pendientes de ser atendidos, aún no tienen una fecha asignada para su consulta o prueba diagnóstica. Esta situación tiene implicaciones importantes tanto para la gestión sanitaria como para la experiencia de los propios pacientes", significan desde la ADSP.

En este sentido, desgranan que "en primer lugar, impide conocer con precisión el tiempo real de espera, ya que las estadísticas oficiales suelen calcularse a partir de los pacientes que ya tienen cita. Por tanto, se corre el riesgo de subestimar la magnitud del problema: los datos publicados pueden ofrecer una imagen más favorable de la que realmente viven los usuarios del sistema".

"Además, la ausencia de citación genera una gran incertidumbre para el paciente, que no sabe cuándo será atendido ni puede planificar su vida en función de su proceso de salud", sentencian.

"Síntoma de desorganización"

Del mismo modo, la asociación cree que "desde el punto de vista organizativo, un porcentaje tan alto de personas sin cita asignada refleja graves problemas estructurales en la planificación, la gestión de agendas y la disponibilidad de recursos".

"Las razones pueden ser variables: desde falta de personal a saturación de la demanda, pasando por prácticas de ocultamiento de listas de espera reales ("listas en sombra"). Que más de un tercio de los pacientes en espera no estén citados es un síntoma grave de desorganización del sistema sanitario, que afecta directamente a la equidad, la transparencia y la calidad de la atención", manifiestan en su informe.

Por otro lado, destacan desde la asociación que "la gestión regional de las listas de espera de consultas externas (3,9) y pruebas complementarias (4,7) suspende en la evaluación de la ADSP", mientras que "la lista de espera quirúrgica recibe una puntuación peor que la de diciembre y junio de 2024 pero por encima de 5 (6,6)".

Tres áreas de salud (la I, que corresponde a la zona de la Arrixaca; la II, que es Cartagena, y la III, que es la zona de Lorca) "suspenden la gestión global de sus listas de espera", lo cual contrasta con una "mejoría sustancial en el Área V (Altiplano), que recibe la puntuación máxima regional (7,1)".

Por tipos

En cuantos a tipos de lista, en la quirúrgica "el tiempo medio de espera ha empeorado respecto a junio de 2024, pasando de 91,95 a 97 días, el peor dato de los tres últimos años". "Máximo garantizado es superado en cirugía plástica y neurocirugía", recalcan.

En consultas externas, "leve mejoría respecto a junio, aunque la espera media es más de un 40% por encima del máximo garantizado, especialmente en las especialidades de dermatología (124 días), rehabilitación (121 días), urología (115 días), neumología (101 días), anestesia (100 días), oftalmología (83 días) y ginecología (66 días)".

En el caso de pruebas complementarias, "el 63% de las personas no tienen cita programada, lo que impide valorar las cifras oficiales", precisa la asociación, que sí sabe que "se superan los tiempos máximos en pruebas tan relevantes como gastroscopias (46 días), colonoscopias (45,5 días), ergometrías (44,1 días) y holter (41,2 días)".

Respuesta de la Consejería

"El SMS ha mejorado de forma global sus tiempos medios de espera en el primer semestre del año. La espera de los pacientes de la Región de Murcia ha bajado tanto para las intervenciones quirúrgicas como en consultas externas y para realizarse una prueba diagnóstica", apuntaron desde la Consejería que dirige Juan José Pedreño.

"Así, el tiempo medio para ser atendido en consulta por un especialista hospitalario se sitúa a junio de 2025 en 82,79 días, 14,26 menos que hace seis meses y 3 días menos que hace un año. De enero a junio de este año, se han llevado a cabo más de 1,3 millones de consultas", subrayaron desde Salud.

Además, "la buena evolución de la lista de espera de consultas externas respecto a junio de 2024 se refleja en especialidades como Neurofisiología, Cirugía Cardiaca, Neurología, Rehabilitación, Psiquiatría y Traumatología", afirmaron.

En cuanto a la lista de espera quirúrgica, los pacientes del SMS esperan de media 10,51 días menos para ser intervenidos que hace seis meses; a día de hoy el tiempo de espera es de 96,64 días. Si comparamos estos datos con junio del año pasado son muy similares, con un leve aumento de 4 días, aseguraron desde la Consejería, que pone el acento en que "la reducción de las demoras ha sido significativa en la especialidad de Dermatología, Traumatología o Cirugía Maxilofacial".

"Además, la espera media para someterse a una técnica diagnóstica es de 23,47 días, 4,6 días menos que hace seis meses, y 12 días menos que hace un año", celebraron.

Respecto a los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, la lista de espera de cirugía de la Región (96,64) está 29 días por debajo de la media nacional (126 días), y también la de consultas externas (82,7 días respecto a 105 media nacional). Hoy en día se espera 29 días menos para ser intervenido y 22 días menos para acudir a una consulta externa en el SMS que en el Sistema Nacional de Salud, destaca la Consejería.

Salud recalca que "los Presupuestos de 2025 contemplan una partida exclusiva de 31,5 millones de euros -un millón más que el año pasado- para seguir reduciendo las listas de espera. En este sentido desde el Gobierno regional seguiremos poniendo todos los recursos disponibles para seguir esta tendencia descendente en las demoras del Servicio Murciano de Salud".