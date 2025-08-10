Usuaria de la ayuda a domicilio: "Esta atención es como un regalo, ya no podría estar sin ellas"

Social

Purificación Govantes es una de las usuarios del servicio de Ayuda a Domicilio.

Purificación Govantes es una de los cerca de 4.000 usuarios a los que atienden los profesionales del servicio de Ayuda a Domicilio en la Región de Murcia. Esta vecina de Molina de Segura de 75 años de edad vive sola desde que quedó viuda y tras fallecer también el hijo al que cuidaba, por lo que desde hace un par de años recibe la atención y el acompañamiento de las dos chicas que tiene asignadas y que la visitan en su domicilio cada semana para ayudarle con sus tareas diarias gracias a esta prestación del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).

«Son dos chicas estupendas», dice de Jenni y Toñi, a quienes menciona asegurando que «las quiero mucho porque son muy dispuestas y cariñosas conmigo».

La primera de ellas acude a la casa de Purificación los lunes y los jueves un par de horas cada día, mientras que esta ayuda se complementa con Toñi, que va el resto de la semana.

«Lo cierto es que estoy muy contenta y se lo recomiendo a todo el que lo pueda solicitar, ya que esta ayuda es como un regalo que me hacen, ya no podría estar sin ellas, y únicamente abono una pequeña contribución de 20 euros mensuales que es lo que corresponde por mi pensión», explica la vecina de Molina a La Opinión.

Esta usuaria del servicio de Ayuda a Domicilio de la Comunidad Autónoma cuidaba a un hijo discapacitado que vivía con ella en casa, para quien tenía asignada una chica que venía a ayudarles. «Una vez que falleció mi hijo me di cuenta de que yo también necesitaba a alguien que me echara una mano tras quedarme viuda», afirma, por lo que se animó a presentar la solicitud.

Sobre cómo es el día a día con Jenni y Toñi en casa, Purificación Govantes explica que «yo no les exijo nada, pero me ayudan en todo lo que necesito. Me ayudan a bañarme, me preparan la comida y me ayudan en las cosas de casa».

Pero este soporte para las personas mayores no se queda sólo ahí, en las tareas del hogar y de aseo, ya que las trabajadoras que acuden a su domicilio a diario también le acompañan si tiene que salir a hacer la compra o si tiene cita con un médico, «para evitar que tenga que ir sola y me pueda pasar algo».

«Estoy muy agradecida, pero no sólo por la ayuda que me prestan sino también por la compañía, el poder sentarme a hablar con alguien un rato y salir juntas una mañana a pasear y desayunar», indica.

