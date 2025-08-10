Actividades
Terra Natura Murcia celebra el Día del León con una actividad especial
El parque también conmemora la madurez de tres de sus ejemplares nacidos en el verano de 2023
Terra Natura Murcia homenajea este 10 de agosto el Día Internacional del León con una jornada dedicada a esta especie, en la que también se conmemora la madurez de tres de sus ejemplares nacidos en el verano de 2023. Así, el parque aprovecha la ocasión para enseñar al público cómo han evolucionado hasta alcanzar una etapa clave de madurez.
“El paso a la madurez de estos ejemplares es muy significativo para nosotros”, señala Gustavo Martínez, director de Terra Natura Murcia. “Nos permite seguir trabajando en el bienestar y la educación sobre esta especie, al mismo tiempo que reforzamos los vínculos entre los animales y el público a través del conocimiento”.
A las 11:00 horas, los visitantes podrán participar en una actividad de enriquecimiento ambiental diseñada para estimular el instinto natural de los leones y favorecer su bienestar.
Después, está programada una charla educativa con un cuidador especialista en esta especie en el vagón de leones, donde se abordará su biología, su papel como superdepredador y los retos que enfrenta en estado salvaje, como la pérdida de hábitat, la caza furtiva o el conflicto con poblaciones humanas.
