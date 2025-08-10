Presidente de Bolt: "Más del 95% de nuestros coches en la Región son eléctricos"

Si ha circulado por Murcia en las últimas semanas, quizá haya notado la presencia de unos vehículos verdes con un logo blanco donde se puede leer Bolt. La empresa de VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) se establece en la ciudad de Murcia buscando integrarse en el mercado de la Región tras la llegada de Uber el año pasado o la de Cabify en 2013.

Para conocer cómo está siendo la acogida de la plataforma de VTC, Daniel Georges, presidente de Bolt en España, explica los objetivos, los primeros resultados y el futuro que la plataforma prevé en la Región.

¿Por qué han elegido Murcia como nueva ciudad para expandirse?

En Murcia, diría que desde los casi cinco años que llevamos operando en España, estábamos trabajando en ver cómo podíamos implantarnos. Habíamos notado un aumento de interés, no solamente por los murcianos, sino por los usuarios que ya usan nuestros servicios en otras ciudades, tanto en España como en otros países, y al final decidimos lanzarnos en julio de la mano tanto del taxi como de la VTC local. Es verdad que la mayoría de los servicios hasta ahora, por nivel de demanda, se concentran en Murcia capital, pero también hemos abierto en Cartagena, San Javier, el aeropuerto de Corvera y prácticamente toda la Región de Murcia. .

¿Hay un tipo de modelo de vehículos con los que están operando en concreto?

La mayoría de los eléctricos que tenemos en la flota con la que estamos trabajando son Tesla Model 3, pero no somos rigurosos con el modelo. Para nosotros el tema fundamental es que hemos conseguido lanzar en Murcia una flota 100% eléctrica, con independencia del modelo. En este caso estamos contentos de que en España, por primera vez, en concreto en Murcia, lo podamos hacer con una flota prácticamente eléctrica.

¿Quiere decir que en este momento la flota no sería el 100% eléctrica, aunque esa sea la intención?

El lanzamiento con el que empezamos se hizo con el 100% de la flota eléctrica. Sí es verdad que, a la semana siguiente de comenzar, existían otros operadores de flotas y autónomos de VTC que ya estaban trabajando anteriormente con vehículos híbridos y que ahora se han sumado a la plataforma, pero a día de hoy todavía más del 95% de Bolt en Murcia es eléctrica.

Nos preocupa la fragmentación del mercado si cada ayuntamiento regula de forma distinta

¿Y los conductores empleados en Bolt ahora mismo son autónomos con licencia?

Bolt como plataforma no emplea a ningún conductor. Nosotros llegamos a acuerdos con flotas, con empresas de VTC, taxis o autónomos que trabajan con su propia licencia, tanto de VTC como de taxi. En el caso de Murcia, como prácticamente en toda España, hay un mix. Es verdad que el taxi está un poco más atomizado y la proporción de autónomos es más grande, pero en el caso de VTC hay una proporción muy importante de autónomos que operan con su propia licencia o tienen un conductor contratado para hacer doble turno, así que en Murcia estamos trabajando con ambos.

En otras ciudades ha habido tensión entre taxi y VTC. ¿Qué relación esperan tener en Bolt con el sector taxi en la Región de Murcia?

Nosotros sabemos que hemos sido la tercera plataforma en entrar en España y antes de nosotros sí que ha habido algún tipo de conflicto con el taxi, sobre todo derivado de algún competidor que ha intentado lanzar con una operativa que no necesariamente se ajusta al marco legal de España para el transporte con conductor. Dicho esto, en España, como en otros países, tenemos la mano tendida al taxi. En Murcia hemos entrado con el taxi local y no hemos tenido ningún problema. Nuestra intención es trabajar tanto con taxi como con VTC. A los usuarios les importa que el servicio sea transparente, cómodo y seguro, más allá de que el tipo de vehículo sea negro, blanco o verde.

Ya que ha mencionado a otras plataformas, en Murcia también operan Uber y Cabify. ¿Hay alguna diferencia especial en Bolt con esas otras plataformas de VTC?

Eso hay que mirarlo desde dos puntos de vista: desde el punto de vista del usuario y desde el punto de vista de los taxis y VTC. Desde el punto de vista del usuario, competimos en precio, disponibilidad y calidad del servicio. Por ejemplo, ofrecemos viajes programados.

Para taxis y VTC, intentamos ofrecer ingresos estables y comisiones competitivas.

¿Les afecta la moratoria de licencias VTC en Murcia?

Una moratoria de dos años nos parece un poco extensa, pero con la oferta actual podemos operar. Nos preocupa más la fragmentación del mercado. Si cada ayuntamiento regula de forma distinta, puede haber ineficiencias, sobre todo en trayectos interurbanos. Por ejemplo, si el Ayuntamiento de Murcia permite el transporte urbano, pero el Ayuntamiento de Cartagena no lo permite o limita la operativa, si salta un viaje de Murcia a Cartagena, el coche tiene que volver vacío. Lo ideal sería una regulación regional, no local.

¿Qué balance hacen del lanzamiento en Murcia?

Las primeras semanas, desde que lanzamos a finales de julio, han sido muy buenas. Esta semana vamos a superar con creces los 1.000 o 2.000 viajes semanales y la valoración de los usuarios está siendo muy positiva.