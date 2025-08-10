El nuevo título de Técnico Deportivo de Buceo de la Región levanta polvareda en el sector

El reciente anuncio por parte de la consejería de Educación de la implantación en Cartagena del Título de Técnico Deportivo de Buceo ha generado cierto revuelo entre los centros de buceo de la Región, ya que, según denuncian desde el sector, se lanza un mensaje ciertamente confuso respecto a las acreditaciones necesarias para ejercer como profesional del buceo recreativo en dichos centros. Como dar a entender que la obtención de dicho título será necesario para poder trabajar en este tipo de negocios. En concreto, la Consejería anunció que «el título de Técnico Deportivo en Buceo capacitará a los alumnos para ejercer como instructor de buceo, coordinador de actividades en centros turísticos de buceo y jefe de estudios en escuelas de buceo. Además, es un requisito oficial para ejercer funciones de docencia, dirección técnica o seguridad en los centros de buceo recreativo de la Región».

Al respecto, desde el sector son tajantes. «El título de Técnico Deportivo (TD) en Buceo con Escafandra Autónoma es una opción válida, pero no exclusiva, para ejercer en un centro de buceo recreativo en la Región de Murcia. La normativa vigente reconoce igualmente las certificaciones expedidas por agencias formativas internacionales que cumplen con los estándares y normativas ISO. Afirmar que únicamente los titulados TD pueden ejercer legalmente en centros de buceo no se ajusta a la legislación autonómica actual ni al marco normativo que regula el ejercicio profesional de esta actividad en nuestra Región», afirma Daniel Martínez, responsable en España de SSI, una de las agencias formativas a las que hace referencia.

Dos buceadores exploran el fondo del mar. / José Hernández

En este punto, la Consejería remarca que el TD es «un título oficial» y te «diferencia de las certificaciones de agencias privadas como PADI, que son certificaciones de buceo recreativo o profesional, pero no un título formativo oficial como el de la Comunidad».

Y añade que el objetivo «es profesionalizar el sector de las enseñanzas deportivas en la Región, disciplinas que tienen gran demanda y que permiten formar a profesionales que desarrollen su actividad tanto en el ámbito del turismo de deportes como en el de la preparación de deportistas de élite».

La alusión a la profesionalización del sector también ha levantado ampollas. Como indica el propietario del centro de buceo Rivemar y ex presidente de la Asociación de Centros de Buceo de la Región (ACBRM), Sergi Pérez, «el perfil profesional de quienes trabajan en un centro de buceo es ya altamente exigente: contratos laborales regulados, titulaciones de Marina Mercante para la operación de embarcaciones, dominio de varios idiomas y formación técnica especializada que, en muchos casos, no contempla el título de Técnico Deportivo (TD)».

«Imponer ahora, en un contexto globalizado, una nueva exigencia administrativa en forma de título educativo nacional —cuando ya existen vías formativas internacionales plenamente reconocidas y acreditadas conforme a estándares ISO— no solo resulta innecesario, sino que añade obstáculos a un sector que lleva más de 25 años regulado, con una trayectoria de profesionalización consolidada y comprometido con los más altos niveles de calidad y seguridad», manifiesta.

Además, el TD sólo tiene valor académico -recalcan desde el sector- y, al finalizar, «no te habilita para expedir certificación alguna, tienes que ir a una de las agencias privadas ya citadas para terminar tu formación», subrayan.

Y hay otro punto negro en esta cuestión, que hace referencia a los instructores que vienen de otros países a ejercer en la Región. «La imposición de un título educativo nacional como requisito obligatorio para ejercer como profesional del buceo recreativo en la Región de Murcia puede convertirse en una barrera de entrada significativa para muchos profesionales internacionales que ya gestionan, o desean gestionar, centros de buceo en la zona», incide el actual presidente de la ACBRM, Sergio Criado.

«Muchos de estos propietarios son instructores altamente cualificados, con décadas de experiencia y formación avalada por agencias reconocidas internacionalmente que cumplen con las normativas ISO», precisa, para añadir que «han elegido esta Región no solo por la calidad de sus fondos marinos, sino por la facilidad para integrarse profesionalmente en un sector abierto, regulado y reconocido internacionalmente».

"Un paso atrás"

«Exigir ahora una titulación nacional que no contempla pasarelas claras ni ágiles para convalidar trayectorias internacionales no solo es innecesario, sino que transmite un mensaje de cierre y desconfianza hacia perfiles profesionales que han sido clave en el desarrollo turístico y económico del litoral murciano», recalca.

Afirma que «en un sector global por naturaleza, donde la movilidad internacional del talento es esencial, esta medida supone un paso atrás que puede disuadir futuras inversiones, limitar el crecimiento del buceo profesional y aislar a la Región de Murcia del circuito internacional del buceo recreativo.»

Por todo ello, los centros de buceo reclaman a la Consejería «mantener el actual sistema de habilitación profesional en el ámbito del buceo recreativo en la Región de Murcia, sin exigir el título de TD en Buceo como requisito exclusivo para el ejercicio profesional en centros de buceo recreativo».

"Impacto negativo" Piden, asimismo, “reconocer expresamente la vigencia y validez de todas las acreditaciones recogidas en la Orden de 6 de agosto de 2012, incluidas las certificaciones internacionales alineadas con las normas ISO”. Y, por último, que se tenga en cuenta “el impacto negativo que supondría exigir únicamente el título de TD en Buceo considerando las dificultades para encontrar personal cualificado; la posible pérdida de competitividad frente a otros destinos; la incompatibilidad con muchos instructores extranjeros, y el elevado coste y la limitada accesibilidad de la formación oficial en esta fase de implantación”.

725 horas, 30 plazas

La formación en TD se impartirá en el Centro Integrado de Formación Profesional CIFP Hespérides y tiene una duración de 725 horas, sin incluir la formación práctica en centros de trabajo, desde octubre de 2025 a julio de 2026. Se ofertan un total de 30 plazas.

Los módulos se completarán con prácticas en escuelas de buceo colaboradoras con el Hespérides.