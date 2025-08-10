"No me miraba al espejo porque no me gustaba lo que veía con la psoriasis"

A Fuensanta M. se le cayó el mundo encima el día que vio las placas en su cuerpo. Poco después le confirmarían lo inevitable: tenía psoriasis. Pensó que aquellas marcas desaparecerían con el sol, pero lejos de quitarse iban extendiéndose por todo su cuerpo.

Fuensanta pasó el invierno con molestias añadidas y picores y, con la temida primavera, añadió cantidades ingentes de ropa a su vestuario. No quería que le viesen el cuerpo. Tenía placas por todos lados. Se sentía avergonzada y hundida.

«Sólo tenía ganas de llorar. No me miraba al espejo, no me gustaba lo que veía. Me decían además que mi caso era de estudio», relata la paciente de psoriasis.

También cambió su rutina y se acabaron los días de piscina y playa. «Lo peor fue que al principio el médico lo confundió con un hongo por lo que el tratamiento no funcionaba. Luego me pasé meses buscando médico privado aunque yo soy funcionaria y tengo acceso no me atendían, lo pasé fatal, hasta que apareció un ángel de la guarda: Laura, que me ayudó a encontrar uno y pude acceder a un tratamiento hospitalario», comenta.

Su vida ahora ha cambiado por completo. Aún recuerda la ansiedad que le provoca leer por internet lo que era la psoriasis y ver fotografías de otras personas, y que no tenía cura.

Limpia totalmente de marcas recomienda a quien esté atravesando esta enfermedad hoy en silencio que vaya al dermatólogo, pero que no abandone hasta que no den con la solución adecuada.

No podemos olvidar que un 1 por ciento de la población general sufre psoriasis. Una dolencia hereditaria que se sufre en silencio y que afecta más allá de la piel, señalan desde el sistema sanitario.

En este sentido, el dermatólogo, Alejandro Botía, del Hospital Reina Sofía, explica que «existe mucha gente de la sociedad murciana estigmatizada, que lleva años sin ponerse bermudas o sin mantener relaciones sexuales con su pareja por miedo al contagio».

Una enfermedad sobre la que desgraciadamente todavía existe mucho desconocimiento social. «Falta concienciación y la gente no se molesta en informarse. Creo que hacen falta campañas de publicidad como las del tabaco para que llegue a todo el mundo el que se puede vivir perfectamente con un pinchazo cada dos o tres meses», puntualiza.

Ante pacientes severos, recomienda acudir a psiquiatras y psicólogos, ya que es muy importante hablar. Y da un mensaje de tranquilidad a los pacientes de psoriasis que hayan recibido hace poco el diagnostico. «Si esto hubiera pasado hace 30 años sería un problema, pero actualmente estamos preparados para que esta enfermedad no intervenga en nuestras vidas», indica.

Botía cuenta además los daños colaterales de la patología. «Con los años la psoriasis, si la mantenemos en el tiempo, predispone a otras enfermedades como por ejemplo artritis psoriásica, riesgos cardiovasculares, hígado graso o depresión, entre otros», puntualiza.

Insiste el doctor Alejandro Botía también en la importancia de encontrar el tratamiento adecuado, ya que existen muchísimos desde tratamientos sistemáticos como la acitretina, ciclosporina, metotrexato hasta los biológicos como: canti interleuquina o anti interleuquina.

Unos tratamientos que deberían siempre ir acompañados de la ayuda en este duro camino de un psicólogo, reconoce el especialista, ya que «para la psoriasis no hay un desencadenante, aunque los malos hábitos y el estrés puede provocar que aparezca, su causa es principalmente genética».

Historias como las de Fuensanta recuerdan que no existe cura, pero sí una solución que permita vivir, en el pleno sentido de la palabra, como cada uno quiere y desea.

«Mi vida giró de cero a cien con el tratamiento hospitalario ¡quería salir en bikini en el mes de enero! Tengo también mucho que agradecer, sobre todo a mis mejores amigas y a mi familia por supuesto. Aunque sólo se sabe lo que se sufre cuando está uno dentro» aclara Fuensanta ahora aliviada. Se la ve muy feliz mientras se despide.