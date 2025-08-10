Mari Carmen Morales: "Nuestras fiestas patronales son una oportunidad única para descubrir Beniel"
"Somos un pueblo con siglos de historia, acogedor y orgulloso de su pasado, que también mira al futuro con ilusión"
¿Cómo se presentan las fiestas patronales en honor a San Bartolomé?
Beniel vive con muchísima devoción y alegría las fiestas patronales del municipio. Son semanas repletas de diversión, de música en directo y de actividades para toda la familia. Unas fiestas que nos conectan con nuestras raíces, con nuestras tradiciones y que nos permiten disfrutar, aún más, del verano en cada calle y plaza de la localidad.
Las tradiciones siguen teniendo un papel protagonista durante estas semanas, ¿no?
Por supuesto. Beniel no se puede entender sin sus tradiciones. Somos un pueblo con siglos de historia. Un pueblo orgulloso de su pasado, que mira al futuro con ilusión, pero sin olvidar todo lo que hemos logrado juntos.
¿Qué espera de estas fiestas?
Que mis vecinos y vecinas disfruten de cada instante. Que lo hagan en la mejor compañía, con sus seres queridos. Que vivan momentos únicos. Y que cada día tengan muy presentes el orgullo de ser benielense, esa seña de identidad que nada ni nadie nos hará perder nunca.
¿Cuáles son los eventos que más espera la alcaldesa de Beniel?
Para mí las fiestas son un espacio de encuentro y de unión. Eso es lo que más me gusta de estas semanas. Ver calles y plazas llenas de reencuentros improvisados. Como vecina de Beniel de toda la vida, para mí agosto ha sido siempre un mes muy especial, que he disfrutado desde pequeña, con mi familia, con mis amigos y amigas. A día de hoy, mis citas más esperadas son la procesión en honor a San Bartolomé, la velada de El Chusco y el desfile de carrozas.
¿Qué hace tan especial a la verbena de El Chuso?
Es el fin de fiesta, la despedida hasta el año siguiente. Una tradición que comenzó hace más de 50 años. La comisión que en ese momento organizaba las fiestas propuso celebrar esa verbena, en la que se repartió pan caliente, con aceite y sal. Desde ese momento celebramos el final de nuestras fiestas con una noche de convivencia, con música en directo, en la que no faltan chuscos de pan, aceite y sal.
¿Se podrían entender estas fiestas sin la implicación de peñas, asociaciones y tejido empresarial del municipio?
De ninguna manera. Su participación es esencial, vital. Beniel es la suma de muchos esfuerzos compartidos. Y nuestras fiestas son también ejemplo de ello. Quiero dar las gracias a todos los comercios, empresas y negocios de hostelería por su colaboración. También a todas las personas que forman peñas y asociaciones, que dan vida al recinto de fiestas y que nos hacen reír y disfrutar de eventos tan esperados como el desfile de carrozas.
Una razón por la que no perderse las fiestas de Beniel...
Podría enumerarte muchísimas. El ambiente festivo, la devoción con la que vivimos el día de San Bartolomé o la amplia oferta gastronómica y comercial. Estas semanas son una oportunidad única para descubrir Beniel y disfrutar junto a sus vecinos y vecinas. Somos un pueblo acogedor, que recibe a todos los visitantes con los brazos abiertos.
¿Qué otros atractivos turísticos ofrece el municipio?
Nadie debería irse de Beniel sin visitar antes la iglesia parroquial de San Bartolomé, sin conocer la ruta de murales, sin adentrarse en la huerta o sin recorrer el entorno del río Segura, un espacio que estamos renaturalizando para erradicar la caña invasora y recuperar el tradicional bosque de ribera.
Noelia Ibáñez homenajea sus raíces en el pregón benielense
Noelia Ibáñez, responsable del área de atención al visitante del Museo del Prado y nacida en Beniel, fue la encargada de dar comienzo a las fiestas patronales de la localidad con un emotivo pregón.
Ibáñez destacó durante el pregón que «soy de Beniel, heredera de esa vida tranquila, donde el tiempo tiene su liturgia, donde lo normal es bien, un lugar de plática, de gentes afables y nobles, de relato y conversación, y donde las cosas son de verdad». Ibáñez subrayó como «desde esta plaza, corazón y alma, con este magnífico telón de arquitectura e historia, me siento feliz de anunciar las tan queridas fiestas en honor a nuestro patrón San Bartolomé».
Durante el pregón, Ibáñez señaló que «mi arca de recuerdos felices se ha abierto mientras preparaba estas palabras, han sido días divagando entre nostalgias y reviviendo mi Beniel, que es mucho, mi niñez, mi adolescencia, mi juventud». La historiadora del arte explicó que «Beniel es mi pueblo, mi raíz, y mientras me queden palabras, lo llevaré conmigo allá donde vaya».
Tras repasar algunas de sus vivencias de juventud en la localidad, Ibáñez homenajeó a su familia afirmando que «si de algo me siento orgullosa y agradecida es sin duda de mi familia, los que están a mí lado hoy, y los que desafortunadamente nos dejaron». También invitó a los asistentes a que «cuando esta plaza se llene de música, pensad por un momento en lo afortunados que sois de ser de pueblo, de ser de Beniel. Un lugar donde los recuerdos no se apagan, donde los que ya no están viven en nosotros, donde la infancia no se olvida, porque está escrita en nuestro recuerdo, en el aire y en el sonido de nuestro pueblo».
Programación fiestas patronales de Beniel
Domingo 10 de agosto
- Torneo de Ajedrez XII Encrucijada entre dos Reinos, en el salón de actos del Centro Social (10.00 h.)
Lunes 11 de agosto
- Cine de verano, Uno más de la familia, en la Plaza Europa (22.00 h.).
Martes 12 de agosto
- Quinta ruta nocturna ‘El Mar y las Perseidas’ (18.30 h.). Salida en autobús frente a supermercado Masymas. La actividad se realizará en el Parque Regional de las Salinas de San Pedro. Regreso previsto a las 00:00h.
- Tributo a Extremoduro con la actuación de Mecagüentó y cierre con DJ Juanjo Peers, en el Colegio Río Segura (22.30 h.).
Miércoles 13 de agosto
- Fiesta del agua con La Pandilla de Drilo (18.30 h.). Hinchables acuáticos, actuación de Drilo, photocall y fiesta de la espuma infantil, en el Colegio Río Segura y Plaza Europa.
- Masterclass de zumba con los instructores Cristian Brocal y Miriam Brocal (19.30 h.), en el Colegio Río Segura.
- Festival de música y animación ‘Beniel Brilla II’ con Santo Perreo, DJ Fraklamm y DJ Miguel Cámara, regalos, cámara 360º, maquillaje flúor y tatuajes, cañones de espuma y mucho más para una noche llena de color y diversión (22.30 h.), en el Colegio Río Segura.
Jueves 14 de agosto
- Taller flamenco, de la mano de la gran profesional Esther Pardo (20.00 h.), en el Colegio Río Segura.
- ‘Mecamela’, el mejor tributo al grupo Camela. Cierre con DJ Raúl Casanova y DJ Rubén (22.30 h.), en el Colegio Río Segura.
Viernes 15 de agosto
- 1º open futbolín F5 Linmania (10.00 h.), en el Colegio Río Segura.
- Música en directo con R DJ (20.30 h.), en el Colegio Río Segura.
- Beniel Summer Festival Special Edition Wifon FM, con Chumi DJ, Eva Martí & Marian Dacal, Ismael Lora, Paco García, Kangaroo Feat Promises, DJ Robert y DJ Chorlas. (21.30 h.), en el Colegio Río Segura.
Sábado 16 de agosto
- Gran desfile de Carrozas. (19.00 h.). Premios para la carroza o grupo con más experiencia, para la mejor coreografía, disfraz más original y más numerosa.
- Llegada de las carrozas con la actuación de DJ Miguel Cámara (22.30 h.), en el Colegio Río Segura.
- Entrega de premios a las carrozas (00.00 h.), en el Colegio Río Segura.
- Disfruta la noche con San Bernardino, DJ Rosse, DJ Raúl Casanova y DJ Bore, con animaciones especiales, espuma, regalos y mucha diversión (00.30 h.), en el Colegio Río Segura.
Lunes 18 de agosto
- Cine de verano, Del revés 2, en la Plaza Europa (22.00 h.).
Martes 19 de agosto
- Tarde de diversión y cultura con diferentes juegos tradicionales (19.30 h.), en la Plaza Ramón y Cajal.
- II Noche de lluvias de estrellas (22.30 h.), en la Plaza Ramón y Cajal. Actuaciones populares de karaoke, playback, humor, magia, baile y música. Con la actuación del grupo musical Arco Iris.
Miércoles 20 de agosto
- Fiesta del agua (18.30 h.), en la Plaza Ramón y Cajal y Plaza San José. Disfruta de una tarde de diversión, con hinchables, juegos y talleres acuáticos.
- Tarde juvenil con Láser Tag e hinchables de agua (19.30 h.) en el Colegio Río Segura.
- Monólogo ‘Fiesta del Pueblo’, con David Domínguez, Marco Antonio Castaño y Javi Chou (22.00 h. ), en la Plaza Ramón y Cajal. Música en directo con DJ Rubén.
Jueves 21 de agosto
- Encierro Infantil con toros hinchables (19.00 h.). Salida desde el Puente Viejo, C/Nuestra Señora del Rosario y final en plaza Ramón y Cajal, con toro mecánico y barredora para mayores de 10 años e hinchable infantil.
- Actuación del grupo musical ‘Los Niños del Sur’ (22.30 h.), en la Plaza Ramón y Cajal.
Viernes 22 de agosto
- Show CantaJuegos y espectáculo de magia (19.30 h.), en la Plaza Ramón y Cajal. Disfruta de una tarde llena de diversión e ilusión en familia, con maquillaje y tatuajes infantiles.
- Revista Popular, con las actuaciones de Sandra Bruman, Carmen Valero y Mago Roger (22.30 h.), en la Plaza Ramón y Cajal.
Sábado 23 de agosto
- Noche de Verbena con la actuación del grupo musical FyV Band (22.30 h.), en la Plaza Ramón y Cajal.
Domingo 24 de agosto
- Repique de campanas (08.00 h.).
- Pasacalles con la Banda de Música municipal por las calles de la localidad (10.00 h.).
- Celebración de la Eucaristía en honor a nuestro patrón San Bartolomé (12.00 h.).
- Pasacalles con las Reinas y Reyes de las fiestas (20.30 h.).
- Solemne procesión (21.00 h.).
- Actuación del grupo musical Zona Azul (22.30 h.), en la Plaza Ramón y Cajal.
Martes 26 de agosto
- Cine de verano, La Familia Benetón, en la Plaza Europa (22.00 h.).
Miércoles 27 de agosto
- Jornada deportiva (Fútbol sala, baloncesto 3x3, mate, ajedrez y MiniVoleibol) (19.00 h.), en el Colegio Río Segura y la pista deportiva parque Cristian Hernández.
Viernes 29 de agosto
- Rafting en banana (08.30 h.). Salida Masymas.
Sábado 30 de agosto
- Gran velada y cena popular de El Chusco, donde se podrá disfrutar de las actuaciones del grupo ‘La Rueda’ y ‘Los Nº1’, y se despedirán las fiestas patronales en honor a San Bartolomé (22.00 h.), en la Plaza Ramón y Cajal.
Domingo 31 de agosto
- Presentación del C. D. Beniel, en el partido ante el Real Murcia Juvenil División de Honor (19.00 h.), en el campo de fútbol Cristian Portugués ‘Portu’.
