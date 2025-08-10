Mari Carmen Morales: "Nuestras fiestas patronales son una oportunidad única para descubrir Beniel"

¿Cómo se presentan las fiestas patronales en honor a San Bartolomé?

Beniel vive con muchísima devoción y alegría las fiestas patronales del municipio. Son semanas repletas de diversión, de música en directo y de actividades para toda la familia. Unas fiestas que nos conectan con nuestras raíces, con nuestras tradiciones y que nos permiten disfrutar, aún más, del verano en cada calle y plaza de la localidad.

Las tradiciones siguen teniendo un papel protagonista durante estas semanas, ¿no?

Por supuesto. Beniel no se puede entender sin sus tradiciones. Somos un pueblo con siglos de historia. Un pueblo orgulloso de su pasado, que mira al futuro con ilusión, pero sin olvidar todo lo que hemos logrado juntos.

¿Qué espera de estas fiestas?

Que mis vecinos y vecinas disfruten de cada instante. Que lo hagan en la mejor compañía, con sus seres queridos. Que vivan momentos únicos. Y que cada día tengan muy presentes el orgullo de ser benielense, esa seña de identidad que nada ni nadie nos hará perder nunca.

¿Cuáles son los eventos que más espera la alcaldesa de Beniel?

Para mí las fiestas son un espacio de encuentro y de unión. Eso es lo que más me gusta de estas semanas. Ver calles y plazas llenas de reencuentros improvisados. Como vecina de Beniel de toda la vida, para mí agosto ha sido siempre un mes muy especial, que he disfrutado desde pequeña, con mi familia, con mis amigos y amigas. A día de hoy, mis citas más esperadas son la procesión en honor a San Bartolomé, la velada de El Chusco y el desfile de carrozas.

¿Qué hace tan especial a la verbena de El Chuso?

Es el fin de fiesta, la despedida hasta el año siguiente. Una tradición que comenzó hace más de 50 años. La comisión que en ese momento organizaba las fiestas propuso celebrar esa verbena, en la que se repartió pan caliente, con aceite y sal. Desde ese momento celebramos el final de nuestras fiestas con una noche de convivencia, con música en directo, en la que no faltan chuscos de pan, aceite y sal.

¿Se podrían entender estas fiestas sin la implicación de peñas, asociaciones y tejido empresarial del municipio?

De ninguna manera. Su participación es esencial, vital. Beniel es la suma de muchos esfuerzos compartidos. Y nuestras fiestas son también ejemplo de ello. Quiero dar las gracias a todos los comercios, empresas y negocios de hostelería por su colaboración. También a todas las personas que forman peñas y asociaciones, que dan vida al recinto de fiestas y que nos hacen reír y disfrutar de eventos tan esperados como el desfile de carrozas.

Una razón por la que no perderse las fiestas de Beniel...

Podría enumerarte muchísimas. El ambiente festivo, la devoción con la que vivimos el día de San Bartolomé o la amplia oferta gastronómica y comercial. Estas semanas son una oportunidad única para descubrir Beniel y disfrutar junto a sus vecinos y vecinas. Somos un pueblo acogedor, que recibe a todos los visitantes con los brazos abiertos.

¿Qué otros atractivos turísticos ofrece el municipio?

Nadie debería irse de Beniel sin visitar antes la iglesia parroquial de San Bartolomé, sin conocer la ruta de murales, sin adentrarse en la huerta o sin recorrer el entorno del río Segura, un espacio que estamos renaturalizando para erradicar la caña invasora y recuperar el tradicional bosque de ribera.

Noelia Ibáñez homenajea sus raíces en el pregón benielense

Noelia Ibáñez, responsable del área de atención al visitante del Museo del Prado y nacida en Beniel, fue la encargada de dar comienzo a las fiestas patronales de la localidad con un emotivo pregón.

Ibáñez destacó durante el pregón que «soy de Beniel, heredera de esa vida tranquila, donde el tiempo tiene su liturgia, donde lo normal es bien, un lugar de plática, de gentes afables y nobles, de relato y conversación, y donde las cosas son de verdad». Ibáñez subrayó como «desde esta plaza, corazón y alma, con este magnífico telón de arquitectura e historia, me siento feliz de anunciar las tan queridas fiestas en honor a nuestro patrón San Bartolomé».

Noelia Ibáñez, pregonera de las fiestas de Beniel. / Ayuntamiento de Beniel

Durante el pregón, Ibáñez señaló que «mi arca de recuerdos felices se ha abierto mientras preparaba estas palabras, han sido días divagando entre nostalgias y reviviendo mi Beniel, que es mucho, mi niñez, mi adolescencia, mi juventud». La historiadora del arte explicó que «Beniel es mi pueblo, mi raíz, y mientras me queden palabras, lo llevaré conmigo allá donde vaya».

Tras repasar algunas de sus vivencias de juventud en la localidad, Ibáñez homenajeó a su familia afirmando que «si de algo me siento orgullosa y agradecida es sin duda de mi familia, los que están a mí lado hoy, y los que desafortunadamente nos dejaron». También invitó a los asistentes a que «cuando esta plaza se llene de música, pensad por un momento en lo afortunados que sois de ser de pueblo, de ser de Beniel. Un lugar donde los recuerdos no se apagan, donde los que ya no están viven en nosotros, donde la infancia no se olvida, porque está escrita en nuestro recuerdo, en el aire y en el sonido de nuestro pueblo».