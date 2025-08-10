Hasta 22 municipios se beneficiarán del refuerzo de la ayuda a domicilio

Contar con una persona en casa que durante varios días a la semana les eche una mano con las tareas del hogar o de aseo personal supone todo un mundo para los usuarios del servicio de Ayuda a Domicilio. La mayoría son personas de edad avanzada, que viven solas o que tienen alguna discapacidad o problema de autonomía personal y que requieren de la ayuda de alguien externo.

Ante el buen funcionamiento de este programa y la demanda creciente de este tipo de ayuda por parte de los ciudadanos de la Región de Murcia, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha decidido ampliar el servicio e incrementar las horas que se ofrecen a los usuarios a través del nuevo contrato que acaba de ser adjudicado por el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).

Esta adjudicación prevé la prestación del servicio hasta el año 2029 en un total de 22 municipios de la comunidad en los que la asistencia está gestionada directamente por el IMAS, un contrato que se ha ampliado y que supone un incremento de la ayuda a domicilio de 108.000 horas más cada año, pasando de las 283.128 que había hasta ahora a las 393.780 de las que se beneficiarán los usuarios durante el año 2026.

Desde la Consejería recuerdan que la ayuda a domicilio es un servicio incluido en el Catálogo de Prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y «su objetivo es permitir que el usuario del mismo pueda permanecer en su hogar el mayor tiempo posible, junto a su entorno más cercano, y además, fomentar y mejorar no sólo su autonomía personal sino también su calidad de vida», por lo que consideran que «se trata de un importante servicio de apoyo a las familias en el cuidado de una persona dependiente».

El servicio de Ayuda a Domicilio se viene prestando en la Región de Murcia desde la puesta en marcha del Sistema Regional de Atención a la Dependencia en el año 2007, tras la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Este tipo de prestación va dirigida especialmente a personas mayores, personas con discapacidad o en situación de dependencia que requieren de apoyo especializado para la adquisición de habilidades, capacidades y hábitos personales y de convivencia.

El departamento que dirige la consejera Conchita Ruiz explica que este servicio permite realizar tareas de acompañamiento en el domicilio y también en el entorno comunitario, como son las de aseo personal, apoyo en la movilidad, preparación de comidas, toma de la medicación, realización de gestiones, visitas médicas, realización de compras o la limpieza básica del hogar. Todo ello bajo la supervisión y seguimiento de profesionales del Trabajo Social.

Cerca de 4.000 beneficiarios

En la actualidad, este programa cuenta con cerca de 4.000 beneficiarios, cifra que aumenta año tras año y que supone un incremento del 8% respecto al ejercicio anterior. Además, para su funcionamiento cuenta con una financiación que supera los 26 millones de euros anuales.

La ampliación del servicio con el incremento de horas previsto para este próximo año hará que el número de usuarios también se incremente en unos 700, según las previsiones.

Política Social destaca el avance que ha sufrido el servicio de Ayuda a Domicilio en los últimos años, «al haber evolucionado hacia un modelo de cuidados de larga duración más personalizado, polivalente, preventivo y asistencial», lo que potencia la autonomía de los usuarios.

El nuevo contrato ha sido adjudicado a la empresa Ogara Sociedad Cooperativa Andaluza, que coge el relevo a Ineprodes, que venía gestionando este servicio en la Región de Murcia en los últimos años. No obstante, desde la Consejería murciana insisten en que «este cambio no supone ninguna modificación en las condiciones del servicio para los usuarios, que seguirán recibiendo las mismas horas, en los mismos días, y serán atendidos por los mismos profesionales», ya que estos han sido subrogados.