Vox ya intentó vetar los ritos religiosos en Murcia y las miradas se ponen en La Unión

La iniciativa presentada por Vox para prohibir celebraciones musulmanas en polideportivos de Jumilla no fue el primer intento de veto de la formación de Santiago Abascal, que ya presentó la misma propuesta en Murcia capital, sin lograr que el PP limitase el uso de instalaciones municipales.

El pleno del Ayuntamiento de Murcia debatió el 26 de junio una propuesta de Vox, que no salió adelante al presentar el PP un texto alternativo que instaba a promover actividades en defensa de la identidad murciana.

Joaquín Zapata: "No creo que la resolución de Jumilla tenga cabida legal"

La posibilidad de que Vox extienda la medida que impide las celebraciones religiosas en las instalaciones deportivas municipales en Jumilla a otros municipios, ha hecho que muchas miradas se posen en el Ayuntamiento de La Unión, donde el Gobierno del PP necesita el apoyo de los dos concejales de Vox para sacar adelante los presupuestos.

Sin embargo, el alcalde de este municipio, Joaquín Zapata, ha mostrado su rotunda oposición. «No creo que esa resolución, que limita el uso de esas instalaciones a fines deportivos o institucionales, tenga cabida legal».

Preguntado por las razones que han llevado al PP de Jumilla a aprobar esa medida, el regidor señala que «eso habrá que preguntárselo a ellos».