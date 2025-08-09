Soluciones prácticas y transferibles para mejorar la resiliencia de los bosques mediterráneos

La Región de Murcia ha sido anfitriona de un encuentro en el que se han presentado los principales resultados del proyecto europeo LIFE ADAPT-ALEPPO, una iniciativa europea que impulsa la resiliencia de los bosques mediterráneos de pino carrasco frente a los efectos de las alteraciones climáticas.

Durante la jornada se dieron a conocer seis guías técnicas elaboradas en el marco del proyecto, que abordan desde el uso de herramientas de modelización y teledetección hasta la aplicación de técnicas de migración asistida, selvicultura ecohidrológica, diversificación estructural y florística, regeneración postincendio y evaluación de necesidades de gestión adaptativa frente a las alteraciones climáticas.

Estas guías están concebidas para que sean utilizadas por gestores y profesionales forestales de diferentes regiones mediterráneas. Además, se presentó el catálogo de costes de adaptación, que constituye una referencia de precios para servicios y obras relacionadas con la gestión de pinares de pino carrasco.

Este proyecto LIFE se centra en la gestión adaptativa de los pinares ante perturbaciones derivadas de las alteraciones climáticas, como la sequía prolongada, los incendios forestales y las plagas. Se pretende transferir las técnicas y herramientas desarrolladas a otras zonas mediterráneas con presencia de este pino, como Grecia, Francia, Italia y Croacia, con el fin de mejorar la gestión y la conservación a largo plazo del hábitat del pino carrasco en el sur de Europa.

En esta iniciativa participan la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, las universidades de Lleida, Castilla-La Mancha y Politécnica de Valencia, así como entidades especializadas como Ingeniería del Entorno Natural y la sociedad cooperativa AGRESTA.

Superficie forestal

El pino carrasco representa el 80 por ciento de la superficie forestal arbolada de la Región de Murcia, con más de 248.000 hectáreas según el Inventario Forestal Nacional, por lo que la relevancia de esta iniciativa es especialmente significativa.

La persistencia y el buen estado sanitario de estas masas forestales son fundamentales para garantizar la biodiversidad y asegurar la protección de infraestructuras, el aprovisionamiento de agua, la mejora de la calidad del aire y el mantenimiento de espacios recreativos.

Las herramientas que se presentaron en la jornada permitirán mejorar la capacidad de respuesta de los gestores forestales y asegurar que los pinares murcianos se mantengan como un recurso natural clave frente a los escenarios de alteraciones climáticas proyectados para las próximas décadas.

Al acoger esta jornada, la Región de Murcia reafirma su compromiso con la innovación en la gestión forestal y con la cooperación europea para impulsar soluciones que puedan ser aplicadas en otros territorios mediterráneos con problemáticas similares.