Una residencia en el centro de menores de Santa Cruz

"Ya se está empezando a gestionar el cierre del centro de menores de Santa Cruz, que se tiene que consolidar en septiembre", ha declarado el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, a esta Redacción.

"El Partido Popular nos asegura que en septiembre estará cerrado y se le dará un nuevo uso sociosanitario, posiblemente una residencia de mayores", ha concretado Antelo, quien ha resaltado que "el dinero que se destinaba a la inmigración ilegal ahora se va a destinar al centro sociosanitario".

En la actualidad, unos sesenta menores residen en el centro de Santa Cruz. Cuestionado sobre el futuro destino de esos niños y adolescentes, Antelo ha dicho que "el PP nos ha informado que están esperando a hacer efectivos los convenios para intentar devolver a quienes se pueda a sus países de origen".

Cuestionados al respecto, fuentes de la Consejería de Política Social, señalaron a esta Redacción: "Lo que teníamos que decir ya se ha dicho".

Cabe recordar que el futuro cierre del centro de Santa Cruz fue la condición que impuso Vox al PP para sacar adelante los presupuestos regionales. A esto, se suma la decisión del gobierno de López Miras de dar marcha atrás en la adquisición de viviendas para acoger a estos niños y adolescentes, decisión que también fue motivada por Vox.

Sobre la adquisición de viviendas, tanto el líder regional de Vox como el nacional lanzaron la petición de revocación. "Si la consejera no rectifica, pediremos su dimisión de manera inmediata", declaró Antelo en sus redes sociales. Por su parte, el líder de Vox a nivel nacional, Santiago Abascal, también se manifestó públicamente con una advertencia: "Si esto no es inmediatamente retirado y recibimos garantías de que nada parecido volverá a suceder, Murcia no tendrá presupuestos... o tendrán que aprobarlos con el PSOE".

La respuesta del Gobierno regional no se hizo de esperar. "Rectificar es de sabios. No volverá a suceder", expresó apenas unos minutos después la titular de Política Social en sus redes sociales. En total, la Comunidad tiene asumida la tutela de unos 620 menores distribuidos en 33 centros. Pero 60 de estos menores perderán su residencia en un par de meses y los que llegarán a la Región en las próximas semanas -a partir de este lunes- aún no tienen un destino fijo, pues "aún no hemos recibido información al respecto", aseguraron a esta Redacción fuentes de la Consejería de Política Social al ser cuestionados sobre la llegada y la futura gestión de estos menores.