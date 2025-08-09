La planta solar para abaratar la desalación en Torrevieja se retrasa a 2027

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en febrero de 2024 dos grandes proyectos capitales para los intereses de los regantes murcianos: la ampliación de la desaladora de Torrevieja, para ampliar su capacidad de producción de 80 a 120 hectómetros cúbicos, y la macroplanta solar para reducir el coste del agua desalada. Sin embargo, mientras que las obras de la ampliación se adjudicaron poco después, las de la planta fotovoltaica están encontrando un verdadero camino de espinas y no se ve la luz al final de túnel.

Este proyecto ha pasado por tres grandes fases. En la primera Acuamed, empresa estatal que gestiona la desaladora de Torrevieja, propuso levantar la planta sobre 200 hectáreas de terreno agrícola fértil y en producción, lo que desató una gran movilización social y política, en la que participaron diversos partidos políticos, entre ellos el PSOE local, entidades agrarias como Asaja Alicante e incluso el Gobierno valenciano.

Acuamed decidió entonces negociar otra posibilidad: la compra a un fondo de inversión de renovables de la empresa Mercia, que había obtenido autorización estatal para llevar a cabo una planta solar en esa zona con una potencia similar a la que se ha planteado para la de autoabastecimiento de la desaladora, sobre los 75 y los 85 megavatios.

Aunque todo parecía indicar que esa negociación iba por buen camino, la Administración central puso reparos jurídicos insalvables a la adquisición, en especial por el lastre económico que suponen los alquileres frente a la expropiación del suelo.

Y todo volvió a la casilla de salida. Acuamed decidió modificar y ampliar el contrato con la empresa redactora del proyecto y ha puesto una nueva propuesta encima de la mesa: una instalación sobre ocho grandes parcelas agrícolas ubicadas en cuatro municipios alicantinos, aunque alejadas de sus respectivos cascos urbanos. Sin embargo esta ultima opción, que retrasaría el proyecto hasta mediados de 2027, también ha generado un fuerte rechazo social.

José Vicente Andreu, presidente de Asaja Alicante, explica a La Opinión que es «una barbaridad lo que quiere hacer el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), porque en un primer momento quisieron poner la planta solar pegada a San Miguel, lo que afectaba a muchos pequeños agricultores y ahora la quieren ubicar donde se encuentran algunas de las mejores explotaciones agrícolas de la provincia de Alicante, con invernaderos, y explotaciones de horticultura, modernizadas y propiedad de grandes empresas del sector agrícola».

Según ha podido saber La Opinión, una de las fincas que el Estado quiere expropiar, de cerca de 170 hectáreas, pertenece a la empresa murciana Grupo Lucas, referente nacional y especializada en el cultivo de verduras y hortalizas. En este momento, según fuentes de Asaja Alicante, la firma se encontraba preparando el terreno para empezar con las plantaciones.

Sospecha Andreu que el Miteco ha querido con este planteamiento «quitarse de encima la presión social, al pensar que al afectar el proyecto a pocos empresarios no habría tanto apoyo social, pero no será así, porque es una auténtica aberración lo que han planteado».

Desde Asaja Alicante esperan que el Ministerio paralice sus planes y busque nuevas alternativas que no supongan un golpe para el valor ecológico, paisajístico y medioambiental de la zona.

Desde Asaja aclaran que no están en contra de que la desalinizadora cuente con su planta solar . «La necesita para abaratar el precio del agua , pero hay que buscar una solución que satisfaga a todos», explica el presidente de Asaja Alicante, que reconoce que se trata de un problema difícil de resolver y es consciente de que el Miteco, una vez que declara la obra de interés público, tiene las manos libres para la expropiación.

En su opinión, todos estos problemas que han surgido con la planta solar tiene un defecto de origen. «Da la sensación de que quien diseñó todo esto no tenía ni idea del terreno que se pisaba, ¿quién pensó que en las inmediaciones de Torreviaje podrías conseguir 200 hectáreas de un terreno que no tuviese valor o fuera productivo; es que es una barbaridad».

El objetivo

La planta solar se plantea para rebajar el coste energético de la producción de agua desalada de Torrevieja que en 2024 generó 84 hectómetros cúbicos de agua destinados en un 80 % al regadío de la Región de Murcia, en especial el Campo de Cartagena en el Mar Menor. Cada metro cúbico tiene un coste de producción de en torno a un euro. Y el 60% de ese coste es gasto energético: el necesario para el proceso de ósmosis inversa que permite separar las moléculas del agua del resto de componentes del agua del mar.

El Estado subvenciona al 65% del precio del metro cúbico a los regantes. El resto lo pagan los contribuyentes.