Nuevas incorporaciones en el Archivo del Consistorio y la Concejalía del Mayor de Lorca

El Ayuntamiento ha incorporado dos nuevos profesionales, uno en el Archivo del Consistorio y otro en en la Concejalía del Mayor. Así lo anunció ayer la edil de Personal, Belén Pérez. Ambos tomaron posesión a finales de julio y ya están desarrollando sus ocupaciones.

Según Pérez, «ya se ha incorporado un nuevo experto, José Luis Hernández, como funcionario interino en una plaza de auxiliar de Archivo del Ayuntamiento de Lorca. Las bases fueron publicadas el pasado mes de marzo, para que, atendiendo a todo el proceso legal, pudiera estar incorporado cuanto antes, pues recordemos que en pocos meses llegará la jubilación del archivero municipal, Manuel Muñoz Clares. Entre sus tareas se encuentran, por ejemplo, el seguimiento e investigación de peticiones ciudadanas o la clasificación y conservación de los expedientes».

Por otra parte, Javier Chuecos Martínez, se ha incorporado a la Concejalía del Mayor, donde participará en tareas de asesoramiento informático e implantación de nuevas tecnologías, análisis de procesos y propuesta de soluciones digitales, dentro del programa ‘Cercanos’, que ofrece servicios asistenciales, de autonomía y fomento del envejecimiento activo dirigido a personas mayores que viven en núcleos rurales de Lorca, donde llega a más de 1.500 mayores gracias a una dotación de cerca de 640.000 euros de la Comunidad Autónoma.

Pérez señaló que «estas nuevas incorporaciones entran dentro de la responsabilidad suscrita por el Gobierno de Lorca con los ciudadanos, y su apuesta constante por el correcto y óptimo funcionamiento de los servicios a los lorquinos».