Activado el plan por calor por temperaturas de hasta 40 grados en la Región de Murcia

La ola de calor no da tregua y este fin de semana podría dejar algunos de los valores más altos registrados hasta la fecha, aunque es el lunes cuando se prevén hasta 40 grados en algunas zonas de la Región. La Comunidad Autónoma ha activado, en fase de preemergencia, el Plan por Altas Temperaturas en la Vega del Segura y la comarca del Altiplano está este sábado en nivel amarillo. Aunque en ciudades como Murcia y Yecla también se esperan hasta 40 grados de máxima el próximo lunes.

La Comunidad Autónoma ha activado en fase de preemergencia el Plan Territorial por Altas Temperaturas de la Región de Murcia (Platemur) ante el aviso naranja por temperaturas de hasta 40 grados el próximo lunes en la comarca de la Vega del Segura y la comarca del Altiplano está este sábado en nivel amarillo, por temperaturas de hasta 39 grados, ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

Además, todo apunta a que este fin de semana también se darán varias noches extremadamente cálidas que, tal y como apuntan los meteorólogos, podrían dar lugar a noches tórridas donde no se bajará de los 25 grados. La Aemet, en su boletín de aviso, establece una probabilidad de hasta el 70 por ciento por altas temperaturas que se extenderán el lunes hasta las nueve de la noche.