Tiempo
Activado el plan por calor por temperaturas de hasta 40 grados en la Región de Murcia
La Comunidad Autónoma se prepara ante la previsión de la Agencia Estatal de Metereología, que ha activado el aviso naranja en la Vega del Segura para el lunes
La ola de calor no da tregua y este fin de semana podría dejar algunos de los valores más altos registrados hasta la fecha, aunque es el lunes cuando se prevén hasta 40 grados en algunas zonas de la Región. La Comunidad Autónoma ha activado, en fase de preemergencia, el Plan por Altas Temperaturas en la Vega del Segura y la comarca del Altiplano está este sábado en nivel amarillo. Aunque en ciudades como Murcia y Yecla también se esperan hasta 40 grados de máxima el próximo lunes.
La Comunidad Autónoma ha activado en fase de preemergencia el Plan Territorial por Altas Temperaturas de la Región de Murcia (Platemur) ante el aviso naranja por temperaturas de hasta 40 grados el próximo lunes en la comarca de la Vega del Segura y la comarca del Altiplano está este sábado en nivel amarillo, por temperaturas de hasta 39 grados, ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.
Además, todo apunta a que este fin de semana también se darán varias noches extremadamente cálidas que, tal y como apuntan los meteorólogos, podrían dar lugar a noches tórridas donde no se bajará de los 25 grados. La Aemet, en su boletín de aviso, establece una probabilidad de hasta el 70 por ciento por altas temperaturas que se extenderán el lunes hasta las nueve de la noche.
- Mata a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera cortándole el cuello con una lata de atún
- El mejor chiringuito de la Región de Murcia para tomar un café Asiático mirando al mar: 'Un rincón magnífico
- Detenido un joven de 23 años por intentar violar a una mujer en un puente de Cartagena
- Una vecina de Los Mateos: 'He sufrido trombos y un infarto y mis dos hijos han tenido cáncer
- Roba en un semáforo un coche ocupado por un padre y su hijo y se estrella con él cuando conducía drogado y ebrio en Mazarrón
- Interponen una denuncia por la compra de los terrenos de Los Mateos
- El preso que mató a su compañero de celda en Murcia con una lata estaba en la cárcel por robar un móvil
- La bandera roja prohíbe el baño este miércoles en dos playas de la Región