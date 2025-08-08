Tres banderas rojas y siete amarillas ondean este viernes en las playas de la Región

Arranca el segundo fin de semana de agosto y con él llega una mayor afluencia en las playas de la Región. Pero, si eres una de esas personas que va a pasarse por la costa estos días, te recomendamos que compruebes siempre el estado del mar y sigas las indicaciones de seguridad.

Este viernes, en los puestos de socorrismo del litoral regional ondean tres banderas rojas y siete amarillas.

En concreto, las playas en las que se prohíbe el baño, es decir, tienen bandera roja, son:

En Cartagena: un tramo de La Galúa y otro de Entremares

En San Javier: un tramo del Pedrucho Norte

Por otra parte, aquellas en las que ondea la bandera amarilla, que pide precaución en el baño, son:

En Cartagena: playas de Calblanque, Galúa, Sirenas, Entremares y Monteblanco

En San Javier: playas de Banco de Tabal y Pedrucho Sur-Norte-Centro

Puedes consultar el estado de las playas en tiempo real en la página web del Centro de Coordinación de Emergencias.