Verano
Tres banderas rojas y siete amarillas ondean este viernes en las playas de la Región
Todas ellas se encuentra en las costas de Cartagena y San Javier
L.O.
Arranca el segundo fin de semana de agosto y con él llega una mayor afluencia en las playas de la Región. Pero, si eres una de esas personas que va a pasarse por la costa estos días, te recomendamos que compruebes siempre el estado del mar y sigas las indicaciones de seguridad.
Este viernes, en los puestos de socorrismo del litoral regional ondean tres banderas rojas y siete amarillas.
En concreto, las playas en las que se prohíbe el baño, es decir, tienen bandera roja, son:
- En Cartagena: un tramo de La Galúa y otro de Entremares
- En San Javier: un tramo del Pedrucho Norte
Por otra parte, aquellas en las que ondea la bandera amarilla, que pide precaución en el baño, son:
- En Cartagena: playas de Calblanque, Galúa, Sirenas, Entremares y Monteblanco
- En San Javier: playas de Banco de Tabal y Pedrucho Sur-Norte-Centro
Puedes consultar el estado de las playas en tiempo real en la página web del Centro de Coordinación de Emergencias.
