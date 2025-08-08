Solmarket abre sus puertas en Los Alcázares bajo luces de neón

Solmarket, la cita del ocio y la gastronomía que recorre el Mediterráneo, ha llegado por primera vez a la Región de Murcia, en concreto, a Los Alcázares, donde ya se ha inaugurado el evento con el tradicional encendido del pórtico de la entrada.

Por césped rosa de Solmarket, de 5.000 metros cuadrados, desfilaron artistas itinerantes, magos y performances circenses, que animaron una velada iluminada con luces de neón. Durante la inauguración, un concierto de música en vivo marcó el comienzo de una programación musical que se mantendrá a lo largo de todo el festival con versiones de temas de grupos nacionales e internacionales tan emblemáticos como Estopa, Amaral, Justin Timberlake o Bruno Mars.

El alcalde de los Alcázares, Mario Pérez, visitó los markets de moda y artesanía local y paseó por la zona de ocio infantil, un espacio que este año gana protagonismo con numerosas actividades para los más pequeños con escuela de circo, ludoteca o cine al aire libre. Pérez también se paseó por los 15 food trucks participantes, que ofrecen especialidades gastronómicas con platos nacionales e internacionales.

Solmarket en Los Alcázares. / Solmarket

La entrada es gratis y el evento permite la entrada de animales. Además de visitar por primera vez Los Alcázares, del 7 al 31 de agosto, y tras el éxito alcanzado en Castellón, el evento se está celebrando actualmente en El Puig (Valencia), hasta el próximo 16 de agosto.