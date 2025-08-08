Sentimiento, identidad e ilusión marcan la Feria y Fiestas de Jumilla

El Jardín del Rey Don Pedro I, centro neurálgico de las Fiestas Patronales, acogió recientemente la presentación oficial del cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Jumilla 2025, que se celebran desde hoy hasta el próximo 17 de agosto.

El cartel de este año es diferente y tiene un enfoque cercano y entrañable. En palabras de su autor, Luis Ruiz, «se trata de una imagen que nace del sentimiento común que une a todos los colectivos implicados y las ganas de que llegue la feria. Ese momento en el que enciendes la tele y por fin aparecen, ya están aquí las fiestas». La escena muestra un televisor en una casa de campo, rodeada de recuerdos y preparativos, esperando con ilusión el anuncio de las fiestas como un homenaje al entusiasmo compartido por toda la ciudadanía.

Celebración de la cabalgata tradicional de Jumilla. / Ayuntamiento de Jumilla

Además, tal y como ha explicado el autor, también se muestra como un cartel para todas las edades, representado en el periódico donde se informan los más mayores, la televisión donde lo hacían las personas de media edad, y el router-wifi sobre la tele desde donde lo hacen los jóvenes.

Durante su intervención, la alcaldesa de Jumilla, Seve González, subrayó la capacidad del cartel para despertar recuerdos y emociones: «Nos transporta a esas casas de toda la vida, donde la televisión, las figuras sobre el mueble y el periódico en la mesa formaban parte del inicio de nuestras fiestas». La alcaldesa también quiso agradecer el trabajo de los autores por «resumir en una sola imagen tanto sentimiento, identidad e ilusión», y puso en valor el esfuerzo de los tres pilares fundamentales de las fiestas patronales: la Cofradía de la Virgen de la Asunción, el Festival Nacional Folklore y la Fiesta de la Vendimia.

SonoVin marca el ritmo

Con la colaboración del Consejo Regulador DOP Jumilla y bajo la coordinación de la concejalía de Festejos, SonoVin aterriza como un festival que une la mejor música indie y el vino.

El SonoVin contará con una EnoBarra exclusiva donde se servirán vinos DOP Jumilla en vasos personalizados. Con cada entrada, el público recibirá un vino, cortesía del Consejo Regulador, de cualquiera de las bodegas participantes en el festival.

La banda de rock andaluz Medina Azahara actuará en las fiestas jumillanas. / La Opinión

Shinova, banda que ha alcanzado el número 1 en ventas, encabezará el cartel del festival este sábado. El domingo, 10 de agosto, el grupo revelación Maestro Espada protagonizará la Velada Folk, mientras que el martes, 12 de agosto, la mítica banda de rock andaluz Medina Azahara llegará también al escenario del IES Arzobispo Lozano. El miércoles día 13 será el turno para los más pequeños con el musical de Peter Pan, mientras que los jóvenes tendrán su momento el jueves, 14 de agosto, con la actuación de Daviles de Novelda. La Feria y Fiestas de Jumilla la cerrarán el domingo, 17 de agosto, el mítico grupo El Consorcio.

Agenda deportiva

La concejala de Deportes, María Herrero, también presentó la Agenda Deportiva de la Feria y Fiestas de Jumilla 2025, una programación que incluye hasta nueve eventos o torneos dirigidos a todas las edades y niveles, y cuyas inscripciones ya están abiertas de forma gratuita.

«El deporte es parte de la identidad de Jumilla, y esta programación se ha diseñado con el objetivo de que nadie se quede fuera», afirma la concejala de Deportes, María Herrero. Entre las actividades destacan torneos ya consolidados como el XXV Torneo de Tenis Ciudad de Jumilla, el XXV Torneo de Balonmano, o el XII Torneo Nocturno de Ajedrez.

Estos tres eventos cuentan con la organización directa de los clubes locales de tenis, balonmano y ajedrez, a quienes la concejala quiso agradecer expresamente «su compromiso y colaboración, fundamentales para que esta agenda sea posible y siga creciendo año tras año».

La agenda incluye también el XXI Trofeo de Natación, los torneos de Bádminton y Tenis de Mesa, el XVI Torneo de Baloncesto 3x3, y el II Torneo Supersprint de Pickleball, un deporte emergente que regresa tras el éxito del año pasado. Como broche final, el XLV Cross Feria y Fiestas de Jumilla se celebrará el viernes 15 de agosto con salida y meta en el Pabellón Carlos García.

500 pulseras centinela

Con motivo de las fiestas, la Concejalía de Política Social ha puesto en marcha la campaña ‘¿Drogas en mi bebida? No, gracias’, una iniciativa que busca prevenir situaciones de sumisión química y garantizar un ocio más seguro para toda la ciudadanía.

La campaña incluye el reparto gratuito de 500 pulseras centinela, un novedoso dispositivo capaz de detectar la presencia de sustancias tóxicas en las bebidas mediante una sencilla prueba. Con solo depositar unas gotas sobre los test incorporados en la pulsera, en cuestión de segundos puede identificarse si la bebida contiene drogas como GHB (conocida como éxtasis líquido) o aminas.

Por el momento, las pulseras estarán disponibles en el Centro de Servicios Sociales en horario de 10:00 a 14:00 horas durante toda la feria, aunque según ha detallado la concejala, María del Carmen Cruz «La pulsera tiene una caducidad de un año, aunque es de un solo uso. Este dispositivo, además de práctico, tiene también un valor disuasorio, ya que contribuye a desalentar posibles agresiones por sumisión química».

Desde el Ayuntamiento se recuerda que la seguridad en las fiestas es una responsabilidad compartida. Por lo que también se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para mantenerse alerta, rechazar comportamientos inadecuados y apoyar a quienes puedan sentirse en riesgo.

Espacio Joven

El Ayuntamiento de Jumilla, a través de la Concejalía de Juventud, ha presentado la programación de la Feria Joven 2025, una iniciativa destinada a ofrecer a los menores de 18 años un entorno seguro y gratuito durante la Feria y Fiestas Patronales. Todas las actividades tendrán lugar en el Espacio Joven La Plaza, muy próximo al recinto ferial, con el objetivo de facilitar el acceso y fomentar la participación juvenil en un ambiente cercano y adaptado a sus intereses.

El concejal de Juventud, Álvaro Soriano Ferri, ha destacado que «esta propuesta pretende dar respuesta a la necesidad de que los más jóvenes cuenten con un espacio propio durante las fiestas, donde puedan disfrutar de alternativas de ocio saludables, creativas y supervisadas por monitores».

La Feria Joven se celebrará del 8 al 17 de agosto, con excepción del día 15, festivo local. Las actividades se desarrollarán principalmente en horario de tarde, de 18:00 a 22:00, aunque habrá tres jornadas matinales, los días 10, 14 y 16 de agosto, para no solapar los días que se celebran cabalgatas, con actividades entre las 11:00 y las 14:00 horas.

El programa arrancará con juegos de agua y música para dar la bienvenida a los participantes. En los días sucesivos se llevarán a cabo una búsqueda del tesoro, un divertido desafío con galletas, torneos de Air-Hockey y futbolín, juegos de mesa, dinámicas de grupo como la ruleta del valor, y una jornada dedicada a los juegos tradicionales. No faltarán las actividades más creativas como un torneo de rol y, como cierre, se celebrará una gran fiesta de fin de feria.

Además, habrá premios para los ganadores, un photocall para inmortalizar los mejores momentos de las jornadas y otras sorpresas que se irán desvelando durante la semana. Todo ello sin coste alguno para los menores de edad.

«Desde la Concejalía de Juventud se anima a todos los jóvenes de Jumilla a sumarse a esta propuesta con actividades pensadas especialmente para ellos. La feria también es suya, y este espacio está diseñado para que puedan disfrutarla de forma segura, acompañada y divertida», ha finalizado el concejal.