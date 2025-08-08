Las redes arden por Jumilla

Jumilla, aunque muy conocida por su vino denominación de origen, no suele ser protagonista de muchos titulares, menos aún a nivel nacional. Sin embargo, esta ciudad de menos de 30.000 habitantes está en boca de todo el país desde el miércoles, cuando PP y Vox aprobaron en Pleno una enmienda que prohíbe los eventos de carácter religioso en instalaciones públicas del municipio, donde se había celebrado el fin del Ramadán y la Fiesta del Cordero (festivos musulmanes) en los últimos años.

Desde entonces, las redes sociales se han incendiado con mensajes a favor y en contra de esta medida y, desde políticos hasta obispos, se han pronunciado al respecto.

"¡Sí! Hay que proteger los espacios públicos de prácticas ajenas a nuestra cultura y a nuestra forma de vida. Hay que proteger a los españoles de quienes buscan imponer una ideología totalitaria, disfraza a veces como religión", así de contundente se ha mostrado el líder de Vox, Santiago Abascal, en su perfil de la red social X.

Según el presidente de Patriotas, "no estamos ante un debate sobre la libertad religiosa como pretenden los cómplices de la invasión o los cobardes. Estamos ante la amenaza real de una ideología extremista, como es el islamismo, que trae consigo sus propias leyes, y que son incompatibles con nuestra cultura, con nuestra forma de vida, con los derechos de las mujeres y con la aconfesionalidad del Estado".

"España no es al-Ándalus. Y del mismo modo que pedimos que no se cedan espacios públicos para la celebración de fiestas que promueven el islamismo, pedimos que se prohíba el velo islámico en instalaciones públicas, por ser un símbolo de sumisión de la mujer", ha añadido Abascal. Además, manteniendo a la mujer en el centro del mensaje, el diputado ha asegurado que "allí donde el islamismo avanza, retroceden las libertades, se denigra a la mujer, se persigue a los homosexuales, se violenta a los niños… Por mucho que intenten ocultarlo, en nuestro país se están multiplicando las prácticas islamistas como la ablación femenina o el matrimonio forzoso e infantil".

Ante esta posición de Vox, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha respondido: "No los quieren rezando en el polideportivo del pueblo pero sí a 50 grados trabajando en los invernaderos del campo".

Jumilla es tendencia

Son muchas las personas que han compartido su opinión respecto a la medida aprobada por el Ayuntamiento de la localidad. Tantas, que Jumilla ha sido tendencia en redes sociales en varias ocasiones en los últimos días.

Juicios de valor, mensajes irónicos, memes... publicaciones de todo tipo han tenido a la ciudad del vino como protagonista:

Ramón López, concejal del PSOE en Segovia, por ejemplo, ha compartido una imagen del patio del Ayuntamiento del municipio junto al mensaje "Vox en Jumilla: 'No forman parte de nuestras raíces'. El patio del Ayuntamiento de Jumilla:"

Patio interior del Ayuntamiento de Jumilla. / Ayto. Jumilla

Por otra parte, José Andrés Calderón, un abogado conocido en redes sociales por su defensa de los valores cristianos, ha criticado la oposición de los obispos a la enmienda: "Duele ver cómo la Conferencia Episcopal defiende a los musulmanes ante la prohibición de celebrar públicamente el Ramadán en Jumilla. En cambio, cuando prohibieron rezar el Rosario en reiteradas ocasiones en el Santuario de Ferraz miraron hacia otro lado. Ahora bien, para defender a los musulmanes no tardan ni un día en hacer un comunicado. Me duele esta Iglesia".

También se ha pronunciado al respecto la Federación de Comunidades Judías de España, que ha mostrado su rechazo a la prohibición de las celebraciones religiosas en espacios públicos por "vulnerar la libertad religiosa, un grave retroceso democrático".