El PP urge a Sánchez frenar el castigo a las 400 familias y exige un estudio sobre los caladeros

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, Antonio Luengo, ha urgido al Gobierno de Pedro Sánchez a frenar el castigo que sufre el sector de la pesca de arrastre, que da sustento a más de 400 familias en la Región, y a presentar ante la Unión Europea un estudio actualizado y riguroso sobre el estado real de los caladeros tal y como vienen reclamando los propios pescadores desde hace años. Luengo, junto con el senador Francisco Bernabé, que ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente de la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores, Bartolomé Navarro, ha denunciado que el Gobierno de Sánchez ha gestionado el sector con una combinación de improvisación, sectarismo e ignorancia técnica, mientras los pescadores han demostrado un esfuerzo ejemplar para adaptarse y garantizar la sostenibilidad del mar.

En este marco, Luengo ha solicitado que el reparto de la cuota sea «equitativa para todos» porque «es inaudito que no sea igual a todos los territorios». «Hace cinco años podían salir a faenar 220 días. Ahora apenas les quedan 130. Y lo más grave: no sabemos con qué datos se están imponiendo más recortes, porque el propio ministro Planas ha reconocido que se trabaja con información desactualizada» n