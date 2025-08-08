El nuevo obispo, una decisión en secreto

El obispo, a diferencia de otros cargos eclesiásticos, no tiene un mandato de por vida, a menos que así lo desee el Santo Padre. Todo obispo sabe que, si Dios quiere y al llegar a la edad de 75 años, dará un paso al lado para favorecer la sucesión.

El obispo de la Diócesis de Cartagena, Monseñor Lorca Planes, no es una excepción. Estas normas se basan en el Código de Derecho Canónico.

Se trata de un proceso que puede tardar meses, e incluso años, en algunos casos. Y que lo envuelve un halo de secretísmo. En el caso de Cartagena, el obispo ya ha presentado su renuncia por motivo de edad.

En estas consultas, el nuncio apostólico (representante del Papa) juega un papel clave. Actualmente, en España, aún no tenemos nuncio, lo que podría dificultar la elección del nuevo obispo, ya que es él quien recibe notificaciones de la renuncia o próxima vacante, inicia consultas secretas a obispos de la región, sacerdotes, religiosos/as y laicos cualificados, y plantea preguntas como: ¿Quién cree que sería un buen obispo?, ¿qué perfil se necesita? o ¿qué problemas tiene la diócesis?.

Dificultades: España sin nuncio, en transición España se encuentra actualmente sin nuncio apostólico desde el 22 de marzo de 2025, cuando el Papa nombró a Mons. Bernardito Cleopas Auza —hasta entonces nuncio en España y Andorra— como representante del Vaticano ante la Unión Europea En ese momento, la sede de la nunciatura española quedó vacante. Desde entonces, el sacerdote polaco Roman Walczak ha asumido el papel de «encargado de negocios». para dirigir la nunciatura interinamente Una situación que podría ralentizar la elección del nuevo Obispo de la Diócesis de Cartagena, ya que, dentro de las consultas el nuncio apostólico juega un papel clave puesto que es quien recibe cualquier tipo de notificación.

En la Iglesia, el Código de Derecho Canónico es claro al afirmar que la decisión de nombrar a los obispos corresponde al Papa.

«El Sumo Pontífice nombra libremente a los obispos, o confirma a los que han sido libremente elegidos.» (Canon 377 §1)

La elección se realiza mediante la proposición de una terna de nombres al Papa. Diversos organismos acompañan al Santo Padre en este proceso, ya que no es posible que él conozca personalmente a todos los sacerdotes que podrían ser designados obispos.

Procedimiento

Para facilitar el trabajo del Santo Padre, cada tres años los obispos de la provincia eclesiástica elaboran una lista de presbíteros idóneos, la cual se envía a la Sede Apostólica del Vaticano. Los obispos diocesanos —que tienen el encargo de una diócesis, a diferencia de los titulares— tienen la obligación de actualizar esta lista. Así lo hizo en su momento Lorca Planes.

Luego comienza la fase de investigación y selección de la terna. Cuando se necesita nombrar un obispo diocesano o coadjutor, el legado pontificio (nuncio o delegado apostólico) realiza una investigación discreta. Consulta con el arzobispo metropolitano, obispos sufragáneos, el presidente de la Conferencia Episcopal, el clero local, laicos y otros miembros relevantes. Después, prepara una terna (tres nombres) y la envía a Roma.

Actualmente, de hecho, se barajan tres nombres. Los prelados de Lugo, Getafe y Jaén están entre los candidatos para sustituir a Lorca Planes al frente de la diócesis.

La Congregación para los Obispos (o la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, si corresponde) estudia la terna y hace una propuesta al Papa, quien toma la decisión definitiva.

El nombramiento se comunica al elegido —si reside en Roma, por el Prefecto o Secretario de la Congregación; si no, por el legado pontificio—, quien debe aceptar por escrito, acompañando una profesión de fe y un juramento de fidelidad a la Sede Apostólica.

Si aún no es obispo, debe recibir la consagración episcopal dentro de los tres meses siguientes a la recepción de las cartas apostólicas. Luego, debe tomar posesión canónica de la diócesis, presentando las letras apostólicas ante el colegio de consultores y siguiendo el procedimiento formal establecido.

Respecto a la posibilidad de que el nuevo obispo no sea ya prelado, algunos sacerdotes del ministerio de la Iglesia consideran poco probable esta decisión, dada la envergadura de la Diócesis de Cartagena.

Una noticia, la de la elección del nuevo obispo, que con toda seguridad recibiremos a las doce del mediodía, de la mano de la Nunciatura y la Conferencia Episcopal, tal y como dictan los estatutos.

Un nuevo obispo que esperan con devoción miles de fieles , y que tendrá que acometer innumerables tareas al servicio de Dios y de la Diócesis de Cartagena.

Tareas, que abarcarán desde la enseñanza de la fe hasta la administración de los sacramentos y la supervisión de la vida pastoral en su diócesis.

De ahí, que se le exijan tantas responsabilidades que reflejen la importancia del obispo diocesano en la vida de la Iglesia local, siendo un buen líder espiritual y administrativo que guíe a los fieles en su camino de fe.