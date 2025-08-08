La Feria Taurina y el culto a San Roque centran la atención en las Fiestas de Blanca

El programa de la Feria y Fiestas de Blanca 2025 se ha concebido con actividades para todas las edades y con actuaciones musicales y lúdicas gratuitas. Las noches de verbena en el Parque Municipal estarán protagonizadas por La Mundial, la Orquesta Miami, Orquesta Acuarela, los Tributos a Manolo Escobar, ABBA y La Oreja de Van Gogh, Sunset Cover Band, Grupo Salitre, Grupo Marlene, La Década de tu Vida, DJ Rummar, DJ Egxea, DJ DavidDMusic, DJ Fonty, Izan DJ, DJ Esteban y Germen DJ.

Los más pequeños ya pudieron disfrutar ayer de un cantajuegos infantil ‘Pequecanta’, y el 10 de agosto se celebrará la tradicional vuelta en bici al pantano, para mayores de 9 años, a partir de las 10:00 h.

Feria taurina

La feria taurina en honor a San Roque arrancó con el pregón, celebrado el pasado 6 de agosto y presentado por Óscar Victorio Puche, presidente de la Peña Manolete.

Los festejos taurinos, que contarán con los pasacalles previos de la Agrupación Musical de Blanca, tendrá lugar los días 10, 13 y 15 de agosto y estarán compuestos por tres novilladas con picadores, además de una Concurso de Recortes que se celebrará el día 12.

Cartel de la Feria y Fiestas de Blanca 2025. / Frutos Molina

Además, los días 10, 13 y 15 de agosto se realizarán aperitivos taurinos –a las 12:30 h. en el Centro IDOL- para sortear los novillos a lidiar por la tarde, organizados por el Círculo Taurino.

Los carteles serán los siguientes: Domingo, 10 de agosto, Novillos de El Añadío para Curro Márquez y Pedro Andrés; Miércoles, 13 de agosto, Novillos de Aguadulce y Hdros. de D. José María Aristrain de la Cruz para David López y Joselito de Córdoba; Viernes, 15 de agosto, Novillos Chamaco para Cristian González y Manuel Olivero.

El diestro Jorge Martínez, pregonero de la Feria Taurina. / Ayuntamiento de Blanca

Encierros

Este año, los encierros arrancarán por el recorrido tradicional, declarado de Interés Turístico Regional, el 9 de agosto a las 15:00 h. Posteriormente, tendrá lugar la gran novedad este año, el encierro nocturno, el 11 de agosto, a las 22:00 h., también por el recorrido tradicional. El tercer encierro se llevará a cabo el 13 agosto, a partir de las 12:00 h. por Gran Vía, y el cuarto contará con el mismo escenario el 14 de agosto, a partir de las 15:00 h.

II Encierro Juvenil Peña Manolete

También se desarrollará durante las fiestas el II Encierro Juvenil Peña Manolete, que se convertirá en el quinto y último encierro, el 15 de agosto a las 12:00 h.

Este año, además, se celebrarán dos encierros infantiles, el 8 de agosto a las 20:00 h., y el 9 de agosto a las 12:00 h.

Como viene siendo tradicional, el cierre de las fiestas será la procesión de San Roque, acompañada de la Agrupación Musical de Blanca y el castillo de fuegos artificiales.