Podemos exige el cese de la alcaldesa de Jumilla y acusa a Miras de "silencio cómplice"

La moción apoyada en Jumilla que impide celebrar actos religiosos -y de cualquier otra índole ajena al deporte-, en espacios deportivos municipales, ha suscitado la polémica en redes sociales y las reacciones y peticiones no se han hecho esperar. La última: la petición de cese de la alcaldesa de Jumilla, Severa González, por parte de la diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, al presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras.

La enmienda aprobada, que finalmente contó con el apoyo de los 'populares' y la abstención de los de Abascal, fue a propuesta del PP, pero la modificación de uso de los espacios públicos es la misma que proponían desde Vox.

Marín ha denunciado que "después de dos días en los que la Región de Murcia ha sido la vergüenza nacional en todos los medios, el presidente Fernando López Miras sigue parapetado en su silencio cómplice". "Mientras el PP y Vox atacan en Jumilla algo tan fundamental como la libertad de culto y la Región acapara titulares negativos, el presidente sigue desaparecido", critica.

Según la portavoz morada, la estrategia de Vox "es muy clara", ya que "quieren dinamitar la convivencia en la Región y buscan desesperadamente provocar un conflicto donde no lo había". Para ella, "lo peor es que tienen enfrente a un presidente que vendería el alma con tal de seguir en el poder".

"Hoy López Miras tiene que aclarar si está de acuerdo con lo que ha pasado en Jumilla y si va a permitir que estos ataques islamófobos y racistas se extiendan a otros municipios", declara Marín y, según ella, "si no está de acuerdo, ya está tardando en pedir a la alcaldesa de Jumilla que dimita".

Reciprocidad

Además, agrupaciones como la coalición Podemos-IU-AV y la Comunidad Islámica estudian llevar esta medida ante la Fiscalía por atentar contra la libertad religiosa. De hecho, la Conferencia Episcopal Española (CEE) apoyó este jueves a la Comisión Islámica al considerar que "hacer estas restricciones es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas". Y, ahora, el presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), Luis Argüello, ha invitado a los "amigos musulmanes españoles" a defender a los cristianos perseguidos.

"Qué bueno sería que nuestros amigos musulmanes españoles o que viven entre nosotros reivindiquen la libertad allí que para ellos defendemos aquí", asegura Argüello, quien recalca que "el bien común en el mundo global pide exigir reciprocidad a los Estados de confesión islámica que persiguen o ponen trabas a los cristianos". Además, lamenta que hoy los cristianos de las diversas Iglesias son "los creyentes más perseguidos del mundo".

En cuanto a la moción, Argüello recuerda que esta ha dado pie a un "torrente de reacciones" y que la Conferencia Episcopal Española se ha unido a la postura de la Comisión Islámica Española que funda su rechazo a la misma en la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconocen la libertad religiosa y de culto, tanto en público como en privado.

En esta misma línea, explica que actualmente "utilizar el odio como argumento de ida y vuelta que ahonda las trincheras es habitual, pero asimétrico". "Depende del lado de la línea, unas expresiones son de odio, religioso, racial, sexual, etc. o son legítimas expresiones de la libertad. Se puede jugar o burlar con imágenes o símbolos de un grupo por libertad artística o de expresión y si alguien se queja 'tiene la piel muy fina' o es 'intolerante'", apunta.

Argüello también advierte que "cuando la fe no se cultiva y solo se hacen lecturas ideológicas de los valores, la defensa de usos y tradiciones puede quedar reducida a mero folclore o a instrumento inadecuado de la legítima lucha por el poder".