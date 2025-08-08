COAG exige que no se especule con los precios en origen tras los nuevos aranceles

La llegada de los nuevos aranceles a los productos agroalimentarios que se exportan a Estados Unidos ha caído como un jarro agua fría en el campo murciano, que lleva sufriendo casi tres años de malas cosechas mientras veía cómo se disparaban los costes de producción.

Además de las consecuencias económicas que puede acarrear, sobre todo para el vino y el aceite, los agricultores temen que los nuevos gravámenes sirvan de excusa para que ciertos eslabones de la cadena alimentaria presionen a la baja los precios en origen.

«Hemos visto precios del aceite a 10 euros, cuando se tenían cifras de venta muy interesantes en Estados Unidos, y ahora tenemos una presión de los precios del aceite en origen muy importantes, algo que hemos denunciado por activa y por pasiva», señala el presidente de COAG en la Región de Murcia, José Miguel Marín, que añade que cuando se habla de un 15% de aranceles habría que recordar que se ha bajado «de 10 o 12 euros el litro de aceite a 5, y eso es bastante más que un 15%».

Por otra parte, COAG reclama a la UE que siga negociando para llegar a la situación menos dañiña posible para el sector agroalimentario. «Creo que todo sigue muy abierto y esperamos que la UE siga trabajando en un acuerdo más beneficioso para el sector primario».

En cuanto a la posibilidad de buscar nuevos mercados, Marín destaca que se trata de una reacción lógica a nivel comercial. «Se está trabajando en este sentido, es algo que se debe hacer, pero cuando uno tiene un mercado abierto, ya trabajado, y unos clientes en un país como Estados Unidos, el impacto es importante», señala el presidente de COAG.

Además, alerta que el sector debe vigilar lo que ocurre en otros países, aquellos que con la nueva política arancelaria han obtenido una ventaja o no, y ver cómo se comportan «los grandes exportadores de nuestra competencia».

Por último, el presidente de la organización agraria se encuentra a la espera de conocer todos los detalles del acuerdo. En este sentido, cabe recordar que todavía no ha salido a la luz el listado de productos que quedarían exentos del arancel del 15%. Sin embargo, ha trascendido que entre los productos agrícolas que se librarían estarían los frutos secos, langostas, pescados procesados y crudos, quesos, otros productos lácteos y alimentos para mascotas. Se espera que se publique esta relación la próxima semana.