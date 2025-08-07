Vox: "La medida de Jumilla trata de defender nuestra identidad cultural, la cristiandad"

La medida que impide celebrar actos religiosos en las instalaciones deportivas municipales en Jumilla es una forma de "defender nuestra identidad cultural, la cristiandad, que es muy distinta a la religión cristiana", aseguran fuentes de Vox a nivel regional a La Opinión de Murcia. "Igual que la Semana Santa no se celebra en Marruecos", añaden las mismas fuentes, con esta medida, "no se celebrarán actos religiosos en espacios públicos", lo que no impide a la comunidad musulmana hacer sus celebraciones pues "en Jumilla tienen una mezquita".

"No es un tema contra el Islam ni contra la religión", afirman desde Vox, "se trata de defender nuestras tradiciones frente a una cultura foránea", sentencian. Desde la directiva regional de Vox afirman que "sería una iniciativa conjunta para todos los municipios de España" y añaden que "debería haberse aprobado cuando fue la Fiesta del Cordero, pero los Ayuntamientos llevan su ritmo".

"Tú no ves una misa en un campo de fútbol", defienden desde la formación de Abascal, entre otros ejemplos. "En España no se pueden sacrificar animales en la calle", agregan las mismas fuentes en referencia a las garantías sanitarias que no permiten ciertos sacrificios en nuestro país.

En el mismo sentido se expresa Juan Agustín Carrillo, portavoz de Vox y único concejal del partido en el Ayuntamiento de Jumilla: "Cada espacio es para lo que es, e igual que si quiero rezar voy a la iglesia, si quiero jugar al tenis voy a las pistas o si quiero celebrar una reunión iré a la sala de concejales".

"Soy católico confeso y si tengo que rezar me voy a la iglesia (...), las instalaciones deportivas son para lo que son", ha reiterado Carrillo, de quien salió la moción que dio lugar a la enmienda del PP que fue aprobada finalmente, y quien niega que su propuesta sea un "capricho" de Vox, pues responde a una "queja generalizada de la inmensa mayoría de los jumillanos, que no quieren que se hagan actos ajenos al deporte o actos ajenos a la cultura jumillana".

El portavoz de Vox aclara que "esto no sale de Abascal ni de Antelo, hace tiempo los jumillanos nos decían que no podía ser". "Hay jumillanos que han venido a mi despacho a decirnos: 'no podemos usar este espacio para esto y ellos sí'", narra Carrillo.

Además, "nos llama la atención que la modificación se debatió y se aprobó hace 11 días y saltó a nivel nacional el miércoles", cuando se celebraba el Pleno en el que se iban a aprobar los presupuestos, explica a La Opinión el portavoz. Para Carrillo, esto es una "maniobra del bloque de la izquierda en el Ayuntamiento de Jumilla, que no les queda otra cosa que el derecho al pataleo". Así, Carrillo lo define como "un intento por reventar el debate de los presupuestos".

Cuestionado sobre la posibilidad de que la medida se extienda a otras localidades, el portavoz respondió: "Cada Ayuntamiento, dentro de sus competencias, puede legislar. No sé si se va a trasladar a otros municipios, que espero que sí, porque no va en contra de nadie", reitera.

Por su parte, la alcaldesa de Jumilla, Seve González, explicó que las limitaciones en el uso de los espacios deportivos no afectan al resto de instalaciones municipales, y estarán a "disposición de toda la sociedad, incluida la musulmana, para cualquier actividad o acto siempre que se cumpla la normativa".

González considera que se ha tergiversado lo ocurrido "de forma intencionada" y aclara que ni el Ayuntamiento de Jumilla ni ningún otro puede prohibir la libertad religiosa ni de culto de ninguna comunidad, "es un derecho recogido en el artículo 16 de la Constitución".

"En Jumilla convivimos 72 nacionalidades diferentes y hasta ahora nunca hemos tenido ningún problema cultural o religioso", ha añadido Seve González, quien ha lamentado también que "de forma intencionada se haya querido tergiversar una imagen del municipio alejada de la realidad, que no es otra que la de un municipio hospitalario e integrador donde se convive en paz y en tranquilidad".