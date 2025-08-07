Silencio ante la posible llegada de menores migrantes a la Región

El traslado de los menores migrantes no acompañados desde Canarias a la Península comenzará este lunes 11 de agosto. Un hecho que se produce rodeado de incertidumbre en la Región de Murcia, donde este colectivo se ha usado como moneda de cambio para aprobar los presupuestos.

Primero, fue aprobar el futuro cierre del centro de Santa Cruz, que acoge a más de sesenta menores, y, después, dar marcha atrás en la adquisición de viviendas para acoger a estos niños y adolescentes, ambas decisiones motivadas por Vox.

"Aún no hemos recibido información al respecto", aseguraron a esta Redacción fuentes de la Consejería de Política Social al ser cuestionados sobre la llegada y la futura gestión de estos menores. Por otro lado, "con respecto al tema de Santa Cruz, lo que teníamos que decir ya se ha dicho", indicaron las mismas fuentes.

"De momento no tenemos nada", aclararon también desde la Delegación del Gobierno, y detallaron que "los primeros en saber las novedades serán las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia".

El próximo reparto de menores ocurre tras lo dictado por el Tribunal Supremo, que ordenó al Gobierno central hacerse cargo de cerca de un millar de estos menores que han solicitado asilo. Ocho de los menores serán derivados ese mismo lunes a centros de titularidad estatal, aunque el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones todavía no ha desvelado las ubicaciones para evitar cualquier conflicto. Fuentes del departamento que dirige Elma Saiz aseguraron que “estos traslados se irán sucediendo de forma semanal a lo largo de todo el territorio”.

Además, las mismas fuentes explicaron que los menores "presentan un perfil altamente vulnerable y muchos de ellos se encuentran solos huyendo de guerras" e indicaron que "casi el 90 por ciento de las personas que están entrando en este procedimiento son malienses”.

Antecedentes

En paralelo a esta llegada, se acerca cada vez más el cierre del centro de protección de menores Rosa Peñas, ubicado en la pedanía murciana de Santa Cruz. Esta fue la condición que impuso Vox al PP para sacar adelante los presupuestos regionales.

El líder en la Región de Murcia de la formación verde, José Ángel Antelo, sin querer dar una fecha exacta, no descartó que el cierre se produzca en "septiembre o en octubre", coincidiendo con el nuevo curso escolar. "Es una fecha razonable", aseguró a esta Redacción el pasado junio.

En el centro de Santa Cruz residen actualmente más de sesenta menores cuyo destino tras el cierre es aún desconocido. A este hecho, se une la revocación de la orden por la que el Gobierno regional iba a adquirir viviendas para acoger a estos niños y adolescentes tras la amenaza de Vox.

"Si la consejera no rectifica, pediremos su dimisión de manera inmediata", declaró Antelo en sus redes sociales. Por su parte, el líder de Vox a nivel nacional, Santiago Abascal, también se manifestó públicamente con una advertencia: "Si esto no es inmediatamente retirado y recibimos garantías de que nada parecido volverá a suceder, Murcia no tendrá presupuestos... o tendrán que aprobarlos con el PSOE".

La respuesta del Gobierno regional no se hizo de esperar. "Rectificar es de sabios. No volverá a suceder", expresó apenas unos minutos después la titular de Política Social en sus redes sociales. En total, la Comunidad tiene asumida la tutela de unos 620 menores distribuidos en 33 centros. Pero 60 de estos menores perderán su residencia en un par de meses y los que llegarán a la Región en las próximas semanas aún no tienen un destino fijo.