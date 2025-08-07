La pesca de arrastre de la Región estalla: "Sufrimos un castigo político"

La flota pesquera murciana ha conseguido un pequeño incremento de 1,9 toneladas en el TAC (Total Admisible de Capturas) de la gamba roja gracias a un acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y el de Francia mediante el intercambio de cuotas. El pasado 1 de agosto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación refrendaba el pacto con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la resolución por la que se modifica la asignación de límites individuales de captura por buque de gamba roja en el Mediterráneo para el año 2025. La nueva asignación supone un incremento total de 45,9 toneladas para el conjunto de los buques autorizados, aunque a esta cifra hay que restar 10 toneladas que irán destinadas al fondo de reserva.

Pese a las aparentes buenas noticias, las cofradías de pescadores de la Región han recibido este incremento con cierta indignación. Esas 1,9 toneladas no compensan los recortes que ha impuesto el Ministerio para este año 2025 y que alcanza casi las 15 toneladas.

«Se están riendo de nosotros, son unos sinvergüenzas», sentencia el presidente de las cofradías de pesca de la Región, Bartolomé Navarro, que asegura que tanto Murcia como la Comunidad Valenciana, son las dos autonomías más castigadas por los repartos de la Secretaría General de Pesca. En concreto, los pescadores murcianos han visto cómo se reducía su cuota de pesca para este año en un 26 por ciento, (muy por encima del recorte medio nacional que se situaba en el 10%) lo que supone una reducción de algo más de 15 toneladas.

Navarro tiene muy claro que este hachazo para las capturas murcianas sólo puede explicarse políticamente. «Es un castigo político, porque aquí gobierna el PP, y nosotros pagamos el pato», sostiene el presidente de las cofradías, que añade que «las 15 toneladas que nos han quitado las han repartido entre Cataluña y Baleares ; los pescadores no deberíamos pagar los platos rotos políticos, pero así ha ocurrido». Bartolomé Navarro insiste: «el sector primario regional está siendo castigado por el Gobierno nacional».

Reunión de la consejera de Pesca, Sara Rubira, con los pescadores en Cartagena. / LOYOLA PEREZ DE VILLEGAS MUÃIZ

Tampoco entiende los criterios de este reparto el Ejecutivo regional, que llegó a presentar alegaciones a la Orden del Ministerio. «A los pescadores de gamba roja les correspondían 51.638 kilos y el nuevo reparto pone en riesgo la rentabilidad de las embarcaciones que ya están soportando fuertes recortes en el número de días para faenar con las restricciones que se imponen desde Bruselas», advirtió en su momento la consejera de Agricultura, Sara Rubira.

Cinco años de recortes y nada a cambio

Los recortes a la pesca de arrastre del Mediterráneo comenzaron hace cinco años debido a los nuevos criterios de sostenibilidad que se estaban gestando en Europa. Las embarcaciones pasaron de faenar 220 días hace cinco años a sólo 133 en el último ejercicio. Incluso se llegó a barajar la posibilidad de bajar a 27 días de trabajo en 2025, lo que habría supuesto una sentencia de muerte para el sector. Sin embargo, a última hora se logró llegar a un acuerdo: el cambio de las redes de pesca por otras más sostenibles permitió a los pescadores,(que han pagado de su bolsillo estos cambios) mantener los 133 días.

Los recortes no se quedaron ahí. El Ministerio de Pesca, siguiendo a pies juntillas las instrucciones que le llegaban de la UE, estableció para este año un nuevo límite máximo de capturas de gamba roja de 708 toneladas, lo que representaba a nivel nacional una reducción del 10%, a la que había que sumar una deducción del 4% para imprevistos y para contabilizar capturas accesorias.

El objetivo de todas estas medias, explicó en su momento el Ministerio, es garantizar la sostenibilidad de la pesquería de gamba roja, una especie de gran valor comercial, muy apreciada en las lonjas mediterráneas. Con estos planes de gestión europeos se buscaba es reducir el impacto sobre los ecosistemas marinos, asegurar la conservación a largo plazo de las poblaciones pesqueras y promover un uso racional de los recursos.

El PP pide aumentar los días de faena

Cabe recordar que el senador del PP Antonio Luengo presentó en junio una moción en la Cámara Alta en la que exige al Gobierno de Pedro Sánchez que adopte medidas concretas para ayudar al sector pesquero del Mediterráneo. Entre ellas, los senadores populares reclaman que se frenen los recortes que tienen sumidos al sector en una grave crisis (en los últimos meses la flota murciana ha perdido dos embarcaciones), elevar hasta 180 los días de faena y flexibilizar las capturas de gamba roja.

Desde el PP murciano defienden que no se pueden establecer estas cuotas y días de trabajo sin conocer el estado real de los caladeros y recuerdan que fue el propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación quien ha reconocido que se está trabajando con datos desactualizados, «algo que es inaceptable», indicó Luengo.

Por último, con respecto a las ayudas prometidas por el Gobierno de España para sufragar el cambio de los copos (4.000 euros a cada embarcación), el presidente de las cofradías pesqueras asegura que «no sabemos nada, a día de hoy no han pagado ni un euro».