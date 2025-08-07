Murcia, la Comunidad en la que más aumentó el precio de la vivienda en el segundo trimestre del año

Comprar una vivienda en España es cada día más difícil y el precio medio por metro cuadrado alcanza nuevas cifras de récord cada mes. Los datos presentados este jueves por el Colegio de Registradores muestran que en el segundo trimestre del año se mantuvo esta tendencia al alza y, en particular, la Región de Murcia fue la Comunidad Autónoma que experimentó el mayor aumento del coste para adquirir un inmueble, con una subida del 10,2%.

Así, el valor de venta medio en la Región se situó entre abril y junio de 2025 en 1.324 euros, una cifra que, a pesar de seguir muy por debajo de la media nacional (2.251 euros/metro cuadrado), supone un aumento considerable con respecto a los tres meses anteriores, cuando se experimentó una bajada de casi el 3%. Y es que, en proporción, la subida de precios en la Comunidad está casi nueve puntos por encima del incremento a nivel estatal.

Tras este engrosamiento de los precios, la Región de Murcia pasa de ser la tercera Comunidad Autónoma con la venta de vivienda más económica (solo por detrás de Castilla la Mancha y Extremadura) a ser la cuarta, superando los costes de compra de inmueble en Castilla y León.

Caída de la compraventa

Con la subida de los precios, el número de compraventas de inmuebles en la Región disminuyó un 7,4% (de 7.312 entre enero y marzo a 6.771 entre abril y junio). De nuevo, estos datos superan la media nacional (con una caída del 5,8%) y se sitúa como la sexta Comunidad Autónoma con la mayor caída en las ventas.

Cabe destacar que, de entre las 6.771 compraventas que se realizaron durante los tres meses de los que se obtienen los datos, 5.278 fueron de vivienda usada (un 78%) y solo 1.493 de vivienda nueva. Además, es precisamente en la compraventa de inmuebles a estrenar donde se ha experimentado una mayor caída (del 13,4%) frente al trimestre anterior.

En contraposición, la compra de viviendas por parte de extranjeros aumentó notablemente, un 22,7%

La vivienda a estrenar se vende menos pero a mayor precio

La venta de vivienda usada sigue superando por mucho a la de vivienda nueva en la Región, que solo supuso el 22% de las compraventas entre los meses de abril y junio.

Asimismo, la venta de vivienda nueva sufrió en la Región una caída del 13,8% entre abril y junio; sin embargo, su precio por metro cuadrado aumentó muy considerablemente. Con una subida del 23,3%, supone el incremento de precios de venta de inmueble más alto del país, superando por mucho el 12,1% de La Rioja, la segunda Comunidad en la lista.

La cuarta Comunidad más económica

Siendo 927 euros/metro cuadrado más barata que la media nacional (2.251 euros/metro cuadrado), la venta de vivienda regional es la cuarta más económica del país, solo por encima de la de Extremadura, Castilla la Mancha y Castilla y León.

En el otro extremo de la lista, destaca la Comunidad de Madrid, donde el precio de venta de inmuebles por metro cuadrado supera los cuatro mil euros. Le siguen en el ranking País Vasco y Cataluña, donde se superan los 3.000 euros de media por metro cuadrado.