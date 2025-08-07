'Miraqueplan' este fin de semana en la Región: ser salinero por un día, Solmarket y fiestas de Jumilla

Agosto ya ha echado a andar y los planes no dejan de sucederse en la Región de Murcia. Para que no falten las ideas, la creadora de contenido Anabel Hernández (@miraqueplan) comparte una selección de actividades destacadas para este fin de semana en la comunidad murciana.

Las fiestas de Jumilla, el Solmarket y el Summer Freak en Los Alcázares, el taller 'Saliner@ por un día' y The Burger Week en la localidad vecina de la Torre de la Horadada son los planes propuestos para este viernes, sábado y domingo. Te damos todas la información sobre ellos, a continuación.

Feria y Fiestas de Jumilla

La Feria y Fiestas Patronales de Jumilla 2025 ya tienen todo listo para llenar las calles de tradición, música y alegría del 8 al 17 de agosto. Esta edición llega cargada de propuestas para todos los públicos y todas las edades, desde los conciertos de artistas nacionales hasta espectáculos infantiles, actos religiosos, representaciones de Moros y Cristianos, encuentros de folklore y mucho más.

Este viernes, 8 de agosto, arrancan las fiestas con desfiles y la primera noche de verbena a partir de las 23.00 horas en el Jardín del Rey Don Pedro I.

Programación del 8 de agosto de las fiestas de Jumilla / A.J.

Al día siguiente, sábado 9 de agosto, se celebrará el concurso de escaparates y la miniferia de vino, así como uno de los platos fuertes de las fiestas, el festival de música Sonovin, que contará con la actuación de Shinova, Birman y Madbel DJ Set.

Programación del 9 de agosto de las fiestas de Jumilla / A.J.

Este domingo, 10 de agosto, tendrán lugar, entre otros actos, la convivencia con el folklore, el torneo de futbolín, la cabalgata infantil y la actuación de Maestro Espada.

Programación del 10 de agosto de las fiestas de Jumilla / A.J.

Solmarket en Los Alcázares

Los Alcázares se suma por primera vez a la ruta mediterránea de Solmarket. / L. O.

Este fin de semana llega a Los Alcázares Solmarket, uno de los eventos más esperados del verano mediterráneo, que por primera vez celebrará una de sus ediciones en la Región de Murcia.

Del 7 al 31 de agosto, el Parque del Gonio se transformará en un espacio vibrante de más de 5.000 m² para acoger este evento que ya suma ocho exitosas ediciones en la costa de Levante. Con acceso gratuito y abierto de lunes a domingo, de 19.00h a 00.30h, Solmarket ofrecerá una experiencia sensorial completa, con gastronomía de calidad, moda, artesanía, espectáculos y conciertos al aire libre.

Solmarket llega con una amplia y cuidada oferta gastronómica, representada por 15 food trucks que ofrecerán cocina nacional e internacional, incluyendo opciones veganas, vegetarianas y sin gluten. Entre ellas destaca la propuesta del restaurante Jenkin’s, galardonado en 2023 con la ‘Mejor hamburguesa de Europa’.

Además, el evento incluirá una destacada zona de markets y talleres creativos, con 20 expositores locales que ofrecerán moda veraniega, productos artesanales, bisutería, cerámica, velas y artículos sostenibles, entre otros.

El entorno estará ambientado con espectáculos itinerantes, artistas en vivo, magos y zancudos, que crearán una atmósfera llena de magia para los visitantes.

Para los más pequeños, Solmarket ofrecerá una completa área infantil con actividades como autocine al aire libre, escuela de circo, ludoteca, zona deportiva y talleres interactivos.

Y al caer la noche, la música será protagonista con conciertos en directo que versionarán grandes éxitos de artistas nacionales e internacionales como Estopa, Melendi, Coldplay o Bruno Mars

Saliner@ por un día

Talleres de Saliner@ por un día en las Salinas de Marchamalo, verano de 2024 / Anse

Gracias a la actividad 'Saliner@ por un día' que organiza Anse podrás revivir el oficio de salinero, viajando en el tiempo y sintiendo la sal en tu piel. La organización ecologista invita a que te sumerjas en el mundo de las salinas a través del taller, para ver las salinas, su flora y fauna y recoger la flor de sal, sintiendo el antiguo oficio de salinero.

La próxima cita es este viernes 8 de agosto, de 18.00 a 19.30 horas en las Salinas de Marchamalo (La Manga, Cabo de Palos).

Se aconseja llevar agua, gorra, protector solar, calzado que se pueda mojar y, sobre todo, muchas ganas de disfrutar.

Para participar en esta actividad hace falta inscripción previa (más info aquí).

The Burger Week en Pilar de la Horadada

Cartel de The Burger Week / l.o.

Pilar de la Horadada se convierte, durante esta semana, en el epicentro de la gastronomía urbana y el entretenimiento con la llegada de The Burger Week, un evento que fusiona comida callejera, música en directo y ambiente festivo para todas las edades. La cita se celebra del 6 al 12 de agosto, a partir de las 20:00 horas, en la zona situada entre las calles Los Ángeles, Ancla y Los Pescadores, justo al lado del Centro Comercial Plaza Nueva de Torre de la Horadada.

La entrada es totalmente gratuita, y el plan promete conquistar tanto a los amantes de las hamburguesas y street food como a quienes buscan disfrutar de la música en vivo en las noches de verano. El evento contará con una variada oferta gastronómica, puestos de comida, food trucks y un completo programa musical.

Cartel con los conciertos de The Burger Week / L.O.

Este viernes actuará en concierto Inercia, a partir de las 22.30 horas, y tanto el sábado como el domingo, a la misma hora, habrá sesión DJ.

Summer Freak en Los Alcázares

Summer Freak en Los Alcázares / l.o.

Los Alcázares vuelve a ser el punto de encuentro para los fans del manga, el anime y la cultura alternativa con una nueva edición de Summer Freak, las jornadas de ocio alternativo más importantes del verano en la Región de Murcia. El evento se celebrará el sábado 9 de agosto en el Espacio Joven "La Torres" de Los Alcázares y, como cada año, promete ofrecer dos días repletos de actividades, talleres, concursos, cosplay, videojuegos y mucho más.

Summer Freak nació en el verano de 2014 con la intención de crear un nuevo evento que abarcara las diferentes ramas del ocio alternativo y permitiera una reunión de todos los fans y seguidores de las diversas ramas que abarcan esta cultura en verano.

El horario es de 12 a 21 horas y la entrada gratuita hasta completar aforo.

Y el domingo 10 de agosto los jóvenes podrán disfrutar de una Noche de Laser Tag.