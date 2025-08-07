Lucas: "No han aprendido nada. Siguen alimentando el odio"

Las reacciones de los partidos de izquierdas a la medida que afecta a las festividades musulmanas en Jumilla no se han hecho de esperar. Dirigentes del PSOE, Podemos e Izquierda Unida han mostrado su rechazo a esta enmienda.

Francisco Lucas, secretario general del PSOE en la Región de Murcia, ha declarado en redes sociales: «No han aprendido nada de lo ocurrido en Torre Pacheco. Siguen alimentando el odio y provocando una fractura social de consecuencias imprevisibles», ha escrito el líder socialista.

«El PP vulnera los valores constitucionales y pone en riesgo la convivencia, solo por aferrarse al poder. Qué irresponsabilidad», ha añadido, criticando que los populares hayan votado a favor de la moción de Vox.

Por su parte, desde Podemos han anunciado que llevarán a la Fiscalía «este nuevo disparate del Partido Popular y de Vox». Así se ha expresado el secretario de comunicación de los morados en la Región, Víctor Egío, que recordaba que «los espacios públicos son de todos: de los cristianos, de los musulmanes, de los budistas y de los que se identifican con ninguna religión».

Además, Egío recuerda que el artículo 14 de la Constitución prohíbe cualquier tipo de discriminación por nacimiento, sexo o religión y que el 16 garantiza la libertad de culto.

«Es un paso más en la deriva xenófoba y racista no ya tanto de Vox, que nos tiene acostumbrados, sino del Partido Popular, que en la Región de Murcia compra todas sus políticas». «El Partido Popular de López Miras, a día de hoy, no se diferencia en nada de esa ultraderecha racista», declara Egío.

«Lo único que ofrecen PP y Vox es odio, los jumillanos y jumillanas tienen muchas más necesidades y esto no va a solucionar ninguno de sus problemas», sostiene el dirigente morado. Por último, Egío asegura que desde la coalición Podemos-IU-AV, a través de su concejala Ana López y su portavoz Virginia Oliver, seguirán trabajando en el municipio «para mejorar la vida de la gente y no crear problemas donde no los hay».

Izquierda Unida-Verdes también llevará llevará a los tribunales la decisión del Ayuntamiento de Jumilla. La organización de izquierdas considera que esta resolución es «un ataque frontal a derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, y muy especialmente al artículo 16, que garantiza la libertad religiosa y de culto».

Según IU-Verdes, se trata de un «acto de discriminación institucional disfrazado de regulación administrativa», que «no tiene ningún sustento jurídico y que constituye un caso flagrante de racismo islamófobo promovido desde el poder local».