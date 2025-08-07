Jumilla echa leña al fuego al prohibir ritos islámicos en espacios públicos deportivos

El Pleno de Jumilla ha aprobado una enmienda que podrá impedir que se celebren el rezo colectivo del fin del Ramadán y la Fiesta del Cordero en instalaciones municipales, ambas previstas para la próxima primavera. Se trata de la primera medida en España que impide celebrar fiestas islámicas en espacios públicos, tal y como ha informado el partido de Abascal en sus redes sociales.

Lo que en un principio era una moción a propuesta de Vox, terminó por ser una enmienda aprobada en solitario por el PP, que insta al equipo de gobierno a promover actividades "que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país".

Aunque el punto que ha generado polémica es el segundo que, aunque no prohíbe expresamente la celebración de las festividades musulmanas, sí que limita el uso de las instalaciones deportivas, lugares que desde hace años se han utilizado para celebrar estos actos islámicos seguidos por más de 1.500 musulmanes que residen en la localidad jumillana.

Así, la modificación del reglamento de uso y funcionamiento de instalaciones deportivas municipales pretende que "el uso de dichas instalaciones sea exclusivamente para el ámbito deportivo o actos y actividades organizadas por el Ayuntamiento de Jumilla, y en ningún caso para actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento", detalla la enmienda del PP.

Motivación

Vox justificaba que el objetivo de su moción era "impedir la consolidación de prácticas culturales foráneas que no forman parte de la tradición española y que inciden sobre la cohesión social, generando tensiones y conflictos internos, desarraigo y erosión de la identidad nacional". La iniciativa apela así a la identidad del pueblo y recoge que la Fiesta del Cordero y otras conmemoraciones similares son "prácticas incompatibles con la identidad y usos y costumbres de la nación española".

Por su parte, el Partido Popular presentó una enmienda de modificación a la moción de Vox para "recoger de forma más precisa y y adecuada la voluntad de promover y preservar los valores y manifestaciones tradicionales propias... garantizando el respecto al marco normativo", concentrando los seis primeros puntos del acuerdo en uno único y manteniendo el séptimo como segundo, aunque sin ninguna modificación.

El motivo de mantener el punto séptimo tal y como figura en la moción matriz es que se entiende "que contribuye a reforzar el carácter propio de las instalaciones deportivas municipales, asegurando su uso para fines deportivos o institucionales organizados por el Ayuntamiento", según indica la propia enmienda presentada por el PP, que finalmente ha sido la propuesta aprobada en el Pleno.

En este sentido, cabe destacar que el Ayuntamiento de Jumilla se encuentra a tan solo unos días de cerrar los presupuestos municipales, que se debaten esta misma semana.

«Sacarlo de contexto»

«Lo que aprobó el Ayuntamiento de Jumilla es muy distinto a lo que está circulando por ahí», ha declarado María del Carmen Cruz, portavoz del grupo municipal PP en el Ayuntamiento de Jumilla, quien ha recalcado que no se trata de un tema de nacionalidad, sino tan solo de limitación de usos de espacios municipales.

«Dónde aparece la palabra musulmanes. Dónde aparece la palabra comunidad islámica. Dónde aparece la palabra prohibición. En ningún sitio, porque no aparece», ha aclarado María del Carmen Cruz. «Esto va de que se va a iniciar una modificación de la ordenanza para que las instalaciones deportivas se usen para eventos deportivos, ni más ni menos. Lo demás es sacar las cosas de contexto», aseguró la portavoz.

«Si mañana viene usted -una vez que se modifique el reglamento, claro- y solicita un espacio deportivo para organizar una feria de alimentación o una feria del automóvil, pues sintiéndolo mucho, no se le podrá aprobar el uso. Sea usted española, sea árabe, sea rusa, sea canadiense, sea de la nacionalidad que sea», aclaró Cruz.

«Esto realmente se ha sacado un poco de contexto porque esto no va ni de religión ni de nacionalidad», reiteró la portavoz, quien también aprovechó para «invitar al lector a que no se crea todo lo que lee y que si lee, que contraste la información».

Cuestionados sobre si la medida se podría extender a otras localidades, desde el PP regional prefirieron no hacer declaraciones, pues se trata de «una medida municipal». Por otro lado, «si fuese por VOX, en todas. Dependerá del resto de partidos en los ayuntamientos», afirmaron a esta Redacción fuentes de la formación verde.