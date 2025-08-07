Invierten 20,7 millones para modernización industrial en la Región

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), ha logrado que llegue al tejido productivo regional una inyección de 3,2 millones de euros. Así, el programa de Incentivos Regionales, que gestionan conjuntamente el Ministerio de Hacienda y el Info, ha facilitado que las siete empresas beneficiarias movilicen una inversión de 20,7 millones para la modernización industrial de la Región, así como el mantenimiento de 491 empleos directos y la creación de 68 nuevos puestos de trabajo.

El programa de Incentivos Regionales está especialmente orientado a estimular aquellas iniciativas empresariales que supongan una inversión superior a los 900.000 euros y que contribuyan a crear o mantener puestos de trabajo, a modernizar el tejido industrial o crear nuevos establecimientos.

La cuantía de la ayuda alcanza el 50 por ciento para pequeñas empresas, el 40 por ciento para medianas empresas y el 30 por ciento para grandes empresas. Son promocionables los proyectos de creación de nuevos establecimientos, ampliación de una actividad ya establecida o iniciación de una nueva por la empresa solicitante, así como la modernización de las instalaciones, siempre que no se trate de una mera inversión de reposición.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, subrayó la relevancia de este programa como «vía importante de financiación para nuestra industria» y destacó «la colaboración activa entre el Gobierno regional y el Ministerio para canalizar esos recursos que fortalecen la economía regional, ofreciendo desde el Instituto de Fomento información y asesoramiento a las empresas, además de participar en las comisiones en Madrid, lo que nos permite priorizar las necesidades de nuestro sector industrial a la hora de modernizarlo».

Por actividades industriales, los proyectos presentados se enmarcan en ámbitos estratégicos para la Región como el sector de la alimentación, que recibe subvenciones por valor de 1,3 millones de euros y genera inversiones superiores a los 8,4 millones de euros. Asimismo, López Aragóndestaca un proyecto dedicado al sector de la fabricación de productos de papel y cartón, que movilizará una inversión de 5,6 millones de euros, que ha recibido una ayuda de 600.000 euros.

Más de 400 millones

Durante el periodo entre 2020-2024, en la Región de Murcia se han aprobado un total de 74 expedientes de Incentivos Regionales, que han generado unas inversiones por valor superior a los 440 millones de euros en los últimos cinco años, con una subvención de 70,1 millones de euros, lo que ha permitido mantener un total de 6.595 empleos directos y crear un total de 1.138 nuevos puestos de trabajo.