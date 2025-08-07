Una boya inteligente medirá la calidad del agua en la balsa de La Trinchera en Torre Pacheco

La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC) está compuesta por más de 9.600 comuneros y gestiona más de 42.000 hectáreas de cultivos en la Región de Murcia. Su estrategia de modernización la ha convertido en un referente en el uso de tecnologías aplicadas a la agricultura de precisión y la sostenibilidad ambiental. Para reforzar este camino, la Consejería de Agua y Agricultura ha instalado recientemente una boya inteligente de control de calidad en la balsa ‘La Trinchera’, en Torre Pacheco, de la que se nutren los regantes del Campo de Cartagena.

Según han explicado a La Opinión fuentes autonómicas, esta nueva tecnología permite la monitorización en tiempo real y de forma autónoma de parámetros críticos para el riego agrícola como la concentración de nitratos y fosfatos, la conductividad eléctrica (indicador del contenido de sales disueltas), el nivel de agua en la balsa, el ph o la temperatura.

La principal novedad tecnológica del proyecto reside en la capacidad de la boya para cuantificar de forma remota y continua los niveles de nitratos y fosfatos, dos compuestos que, además de ser indicadores esenciales de la calidad del agua, inciden directamente en la sanidad vegetal de los cultivos.

Hasta la fecha, recuerdan desde la Comunidad, no existían sistemas autónomos y remotos capaces de medir estos parámetros de forma continua, lo que representa un importante salto en la digitalización y sostenibilidad del regadío.

El nuevo sistema permitirá medir de forma remota y en tiempo real los niveles de nitratos y fosfatos. / CARM

El sistema proporcionará a los técnicos de la CRCC y a los regantes una herramienta avanzada para la toma de decisiones, ya que permitirá ajustar las mezclas de agua en función de la calidad, evitando excesos de nutrientes o sales que podrían generar toxicidades, especialmente en cultivos sensibles como los de flor. «Esto se traduce en una gestión más eficiente y sostenible de los recursos hídricos, fundamental en un contexto de escasez creciente», señalan fuentes de la Consejería de Agua y Agricultura.

Para la consejera de Agua y Agricultura, Sara Rubira, «la instalación de esta boya inteligente refuerza el compromiso del Gobierno regional con una agricultura moderna, eficiente y respetuosa con el medio ambiente». Según Rubira, el control en tiempo real de la calidad del agua es una herramienta «fundamental» para garantizar la viabilidad de los cultivos y la sostenibilidad del regadío en la Región de Murcia.

Por último, recuerda que esta acción se enmarca dentro de la estrategia regional para el desarrollo tecnológico y modernización de regadíos de las comunidades de regantes de la Región de Murcia.

Con la instalación de esta boya, la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena podrá actuar «de forma preventiva y flexible, ajustando en tiempo real la calidad del agua suministrada a los cultivos», indican fuentes de la Administración regional, que destacan que esta mejora se alinea con los objetivos de modernización, resiliencia frente al cambio climático y eficiencia en el uso del agua que promueve el Gobierno Regional

La Trinchera

La balsa de La Trinchera, que alberga una planta solar flotante, es un punto neurálgico del sistema de almacenamiento y distribución de agua de la CRCC, ya que recibe un mix de aguas de distintas procedencias: del trasvase Tajo-Segura, subterráneas, desaladas y regeneradas. Esta diversidad de fuentes permite asegurar el suministro que se requiere, pero también exige un control constante y preciso para mantener la homogeneidad de la mezcla y garantizar su idoneidad para el riego.