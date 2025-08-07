La Arrixaca pone en marcha el 'Diario de UCI' para humanizar la estancia en cuidados intensivos pediátricos

La Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Infantil La Arrixaca ha puesto en marcha la iniciativa 'Diario de UCI,' que busca humanizar y ayudar a modular la intensidad emocional que supone la estancia en esta zona hospitalaria.

Se trata de un registro voluntario de las experiencias que vive el menor ingresado, sus familiares e incluso los profesionales responsables de su cuidado.

El objetivo es facilitar apoyo psicológico en unos momentos que pueden resultar confusos y estresantes tanto para el menor como para sus familiares.

El diario permite la expresión de emociones de todo el núcleo familiar y se concibe como un registro de los momentos importantes para ayudar a reconstruir y comprender posteriormente la vivencia.

Está dirigido en especial a niños que han permanecido sedados o inconscientes durante su estancia en cuidados intensivos, y así llenar el vacío que se puede registrar en su memoria.

Los expertos consideran que el diario puede ser útil en la reducción del riesgo del trastorno por estrés postraumático y en acompañar el duelo, si se diera el caso, tras la pérdida de un ser querido.

También ayuda a la mejor comunicación entre el personal sanitario y las familias, al fomentar una mayor conexión y empatía, así como a mantener informados a los familiares y amistades que no pueden estar presentes físicamente.

Para mejorar su desarrollo se ha formado al equipo de la UCI pediátrica del hospital sobre su empleo. El diario está dirigido a todos los menores, sepan o no escribir, a quienes se aconseja continuar el diario un tiempo tras el alta y leerlo cuando estén listos para procesar a su propio ritmo lo que vivieron.

Humanización de la sanidad

Esta iniciativa se suma a las actuaciones que realiza el centro hospitalario para el fomento de la humanización de la sanidad pública regional y la mejora de la atención al paciente.

En esta línea, el Maternal de la Arrixaca realiza paseos para la humanización de la atención obstétrica, en los que los futuros progenitores pueden conocer de antemano las diferentes instalaciones del hospital, así como resolver sus posibles dudas, que responden los profesionales sanitarios.

También tiene en marcha el protocolo 'Piel con piel', que promueve el contacto inmediato y directo entre madre y recién nacido tras el parto, a fin de favorecer el vínculo afectivo, la lactancia materna y la estabilidad del bebé.

Otras acciones son la creación de salas de lactancia en los centros sanitarios, así como el Banco de Leche Materna de la Región de Murcia, que se creó en marzo de 2021 en el hospital Virgen de La Arrixaca, en el que se procesa, analiza, almacena y distribuye este alimento para nutrir a los recién nacidos hospitalizados que, por diferentes motivos, no disponen de leche suficiente de su madre y son especialmente vulnerables.

Otra medida es el programa para adaptar el entorno sanitario a los pacientes con trastorno del espectro autista, de forma que la visita a los centros sanitarios sea lo menos estresante posible.