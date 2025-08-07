Los aranceles de Trump arrastran hacia un saldo comercial negativo en la Región

Las exportaciones murcianas se ven afectadas por el componente energético, la caída de importaciones y la gran incertidumbre sobre la aplicación de medidas arancelarias, lo que arrastra el saldo comercial a terreno negativo. Además, la guerra comercial iniciada por Estados Unidos genera incertidumbre para sectores clave como el agroalimentario, altamente expuesto al mercado exterior.

Así se desprende del Boletín de Coyuntura Económica de Croem y la Cámara de Comercio, en el que se realiza un análisis conciso sobre la evolución reciente de los principales indicadores económicos de la Región de Murcia durante el primer semestre de 2025.

A mediados de este año, la economía de la Región de Murcia, al igual que la nacional, mostró una notable resiliencia frente a un contexto internacional complejo.

En este sentido, Murcia, con previsiones que apuntan a un crecimiento entre el 2,5% y el 3% en el conjunto de 2025, «lograría sostener, por el momento, un ritmo de expansión sólido, aunque desacelerado en comparación con el de un año antes, cuando se habría rebasado el 3%».

De materializarse estas previsiones, apunta el informe económico, «quedarían ligeramente por encima de la media del país, aunque el elevado grado de incertidumbre global aconseja aplicar el principio de prudencia».

Y es que, si se atiende a lo acontecido en el primer semestre, «se extrae que no todos los sectores avanzan al mismo ritmo: la agricultura presenta resultados desiguales, aunque la ganadería ofrece datos alentadores».

En contraste, la industria regional «cierra el semestre con signo negativo y sin una dirección clara, reflejando las tensiones globales», frente al hecho de que el sector servicios «sigue siendo el motor económico murciano, impulsado por el comercio, aunque el turismo muestra síntomas de enfriamiento».

En el sector de la construcción, la estabilización en la construcción de vivienda se ve compensada por una mayor actividad inmobiliaria y en obra pública. El contexto nacional e internacional también deja su huella.

Respecto al mercado laboral, la Región de Murcia cerró el segundo trimestre del año 2025 con una evolución positiva, dado que la ocupación creció en 20.200 personas respecto al trimestre anterior (+3%) y el desempleo se redujo en 8.100 personas (-8,1%), aunque la tasa de paro regional (11,6%) aún se sitúa por encima de la media española (10,3%).

Atendiendo a la afiliación a la Seguridad Social, se destacan cuatro grandes ejes de creación de empleo: Huerta de Murcia (+3.893 ocupados en los último doce meses), Guadalentín (+3.244), Cartagena-Mar Menor (+2.817), y Vega Media (+1.747).

Asimismo, el informe económico pone de manifiesto que Murcia «mejora sus niveles de déficit público en el primer cuarto del año», aunque «se mantiene como la segunda con mayor nivel relativo de deuda, al tiempo que repuntan los plazos de pago a proveedores hasta casi los cincuenta días, la mayor demora de todas las comunidades autónomas».