Los Alcázares será este sábado el epicentro del quinto ‘Abrazo al Mar Menor’

La laguna salada volverá a sentir el afecto de quienes la quieren ver viva. La Plaza del Espejo de Los Alcázares será este sábado 9 de agosto el epicentro de la V Jornada ‘Abrazo al Mar Menor’, un evento que combina reflexión, música, ecología y, sobre todo, un gesto cargado de simbolismo: una gran cadena humana para rodear el Mar Menor.

«Desde hace cinco años, el Abrazo al Mar Menor se ha convertido en una de las expresiones más emocionantes y visibles del compromiso ciudadano con este ecosistema único», dijo el concejal de Medio Ambiente de Los Alcázares, Pedro José Sánchez, indican fuentes municipales.

La iniciativa tiene carácter mundial, pues más de 140 colectivos apoyan el ‘Abrazo al agua’

«En este municipio profundamente vinculado al Mar Menor, esta cita se vive con especial intensidad, convirtiéndose en el epicentro de la celebración con una serie de actividades paralelas que tendrán lugar en la Plaza del Espejo», añade la fuente.

La jornada arrancará a la una de la tarde con el Abrazo al Mar Menor, momento en el que las personas participantes se darán la mano desde su playa más cercana, formando una cadena humana en torno a la laguna como muestra de unión y compromiso colectivo. A las 19.00 horas, en la Plaza del Espejo se podrá visitar un mercadillo ecológico y social con productos sostenibles y propuestas de economía responsable, y a las ocho tendrá lugar una mesa redonda con voces destacadas del proceso que logró dotar al Mar Menor de personalidad jurídica, convirtiéndolo en el primer ecosistema con derechos reconocidos en Europa.

Desde el Consistorio celebran que «el acto del Abrazo al Mar Menor ha ido ganando importancia con el paso de los años y lo que empezó como un gesto local en las playas murcianas, hoy se ha transformado en un movimiento global respaldado por más de 140 organizaciones de todo el mundo en lo que se ha denominado ‘Abrazo al agua’».

En este sentido, dicen que «cada edición suma más personas, más orillas, más kilómetros de manos unidas frente al mar, creando un anillo simbólico de defensa, amor y responsabilidad colectiva». n