Dos vacas aparecen flotando frente a dos playas cercanas a la Región

Lo que parecía una tarde tranquila en la bahía de Altea se convirtió en una escena propia de una película surrealista: el cadáver de una vaca, entero y en avanzado estado de descomposición, apareció flotando este lunes frente a la playa de L'Espigó, en el casco urbano, muy cerca de la línea de boyas. A solo unos metros, turistas tomaban el sol y nadaban sin imaginar lo que estaba a punto de emerger del agua.

El descubrimiento lo hizo Antonio Alcaraz, vecino de la localidad, mientras navegaba en su moto acuática al atardecer por la bahía alteana, como acostumbra a hacer desde hace años. “Lo que viví ayer fue surrealista”, confiesa aún impresionado. “Primero pensé que era un plástico grande, pero al acercarme vi que era un animal muy grande. Incluso llegué a pensar que podía ser un cachalote”. La sorpresa fue mayor al identificar claramente el cuerpo de una vaca: “Parecía un toro al principio, pero al acercarme me di cuenta de que era una vaca. No llevaba cuernos grandes y me dio la impresión de que no era de las que se ven por aquí”.

Según relata, el animal “estaba completo y no olía a nada, así que no debía llevar mucho tiempo en el agua”. Tras confirmar lo que estaba viendo, llamó de inmediato a la Policía Local para alertar de la situación. “Aunque parecía un chiste, les dije que me había encontrado con una vaca ahogada y que, lo lógico, es que en un par de horas llegara a alguna playa de Altea”. Después de informar, dio por finalizado su paseo en moto de agua con una mezcla de desconcierto y tristeza: “Me fui sorprendido y pensando: ¿qué hace una vaca aquí, en medio del mar?”.

No es la primera vaca flotante de la semana en Alicante

Por insólito que parezca, no es la primera vez que ocurre algo así. Hace menos de una semana, otro cadáver de vaca apareció flotando frente a la playa de La Mata, en Torrevieja. En ese caso, fueron los propios bañistas quienes alertaron a los socorristas tras ver un objeto a la deriva que no lograban identificar. Cuando llegó a tierra, la sorpresa fue mayúscula.

En ambos casos, la procedencia de los animales sigue siendo un misterio. Lo único claro es que su aparición en plena temporada alta ha generado todo tipo de reacciones: entre el asombro, el humor negro y la indignación.

Mientras tanto, las imágenes de la vaca flotando en Altea ya circulan por redes sociales y grupos de WhatsApp, convertidas en el inesperado tema de conversación del verano.

